美國大選辯論｜賀錦麗擇日再戰提議落空　特朗普：不會再參與辯論

美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的首次辯論於9月10日結束。他12日在社交媒體上宣布，不會再與賀錦麗進行辯論。



路透社12日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social上以落敗拳擊手形容賀錦麗：「當職業拳擊手輸掉一場比賽時，他嘴裡說的第一句話就是要求重賽。」他指出，民調清楚顯示，他在與賀錦麗的辯論中獲勝，所以她才會立即呼籲進行第2次辯論。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）2024年9月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）

特朗普表示：「賀錦麗和狡猾的拜登透過把數以百萬計的罪犯和精神錯亂者放入美國和以通脹使我們的中產階級破產，來摧毀我們的國家。」

特朗普解釋，他在與總統拜登（Joe Biden）的辯論和賀錦麗的辯論中已對2人造成的「爛攤子」進行詳細討論。他強調：「不會有第三次辯論！」

他11日受訪時表示，已在10日的辯論中大勝賀錦麗，不太願意再與她進行辯論；相反，賀錦麗團隊則表示隨時準備進行第2次辯論。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）11日報道，賀錦麗競選主席狄龍（Jen O'Malley Dillon）在辯論結束後迅速發聲明表示，美國民眾在辯論中看到他們將在11月大選投票中面臨的選擇：是與賀錦麗一起向未來前進，還是與特朗普一起倒退。

她在聲明中隔空向特朗普「下戰書」稱：「副總統賀錦麗已經準備好進行第2次辯論，特朗普你是否已準備？」

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

特朗普在接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時稱：「我們已度過美好的一晚，我們贏得這次的辯論」，並指出他「不太傾向」（less inclined）再與賀錦麗辯論。他聲稱，賀錦麗在這次辯論表現不佳，其團隊才會要求第2次辯論。