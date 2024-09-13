美國大選｜路透社民調：賀錦麗辯論完勝特朗普　全國支持率領先5%

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）9月12日公布最新美國大選民調結果，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持率為47%，以5%領先於共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的42%。另外，超過50%有觀看10日大選辯論的受訪者認為賀錦麗是辯論的勝利者。



2024年9月12日，美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews ），美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在登上空軍二號時作出手勢。（Reuters）

路透社12日報道，新公布的民調顯示，賀錦麗在在全國支持度的領先優勢比前幾週輕微上升。在路透社8月29日公布民調中，賀錦麗當時在全國支持率僅領先特朗普4%。

民調結果指出，在有觀看10日大選辯論的受訪者中，53%受訪者認為賀錦麗獲勝；相反，只有24%受訪者認為特朗普獲勝，更有52%受訪者表示，他在辯論中說話不流利，顯得不夠犀利（Sharp）。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）2024年9月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）

報道稱，這項民調於10日到12日進行，對全國1,690名美國成年人進行民意調查，其中包括1,405名登記選民。