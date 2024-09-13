美國大選｜路透社民調：賀錦麗辯論完勝特朗普 全國支持率領先5%
撰文：劉耀洋
出版：更新：
路透社/益普索（Reuters/Ipsos）9月12日公布最新美國大選民調結果，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持率為47%，以5%領先於共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的42%。另外，超過50%有觀看10日大選辯論的受訪者認為賀錦麗是辯論的勝利者。
路透社12日報道，新公布的民調顯示，賀錦麗在在全國支持度的領先優勢比前幾週輕微上升。在路透社8月29日公布民調中，賀錦麗當時在全國支持率僅領先特朗普4%。
民調結果指出，在有觀看10日大選辯論的受訪者中，53%受訪者認為賀錦麗獲勝；相反，只有24%受訪者認為特朗普獲勝，更有52%受訪者表示，他在辯論中說話不流利，顯得不夠犀利（Sharp）。
報道稱，這項民調於10日到12日進行，對全國1,690名美國成年人進行民意調查，其中包括1,405名登記選民。
美國總統辯論結束 民調：63%認為賀錦麗表現較佳 完勝特朗普37%特朗普賀錦麗首辯論或成大選勝負關鍵？民調：70%選民將觀看辯論美國大選｜賀錦麗特朗普辯論將至 民調：3大政綱最討選民歡心美國大選｜6大搖擺州民調出爐：賀錦麗2州領先 特朗普1州佔優