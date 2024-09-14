日本下任首相熱門　小泉進次郎：日美應共同面對中國鋼鐵業挑戰

日本執政自民黨總裁選舉9月27日舉行，料將決定日本下任首相人選，9名候選人9月14日出席辯論會，熱門候選人之一、43歲前環境大臣小泉進次郎表示，在面對中國的競爭下，日本和美國應避免在鋼鐵業問題上發生對抗，強調日美同盟合作。



辯論會由日本記者俱樂部主辦，小泉進次郎指，日本和美國在鋼鐵業問題上不應針鋒相對，而是應該共同面對來自中國鋼鐵業的「挑戰」。

他說道「如果中國在不用可再生能源或清潔能源的情況下生產廉價鋼鐵，充斥全球市場，這將對我們這些遵守公平市場規則的民主國家產生最不利的影響。」

日本製鐵（Nippon Steel）擬收購美國鋼鐵，但收購案惹來白宮關注，有意阻撓，日本數碼大臣河野太郎9月初指，美國政府干預這收購案是不恰當。

日本自民黨總裁選舉9月14日的辯論會上，9名候選人出席（Reuters）

小泉進次郎14日在辯論會上被問到收購案時，他指「我們也像美國一樣處於選舉之中，選舉期間可能會出現各種想法。在我看來，對每一問題反應過度，都會使外交判斷受到質疑。」

他14日又指，會尋求與朝鮮領導人對話，以解決1970年代和80年代朝鮮特工綁架日本公民的問題。

日本自民黨總裁選舉9月14日舉行的辯論會（Reuters）

路透社報道，小泉進次郎被視為自民黨總裁選舉的領先競選人。自民黨前幹事長石破茂也獲視為另一熱門人選。

共同社報道，在候選人互選提問的辯論環節上，小泉進次郎、石破茂都頻繁地被點名要求回答問題。