日本魚津市買屋100円就有交易？　滿足條件更可最多拎2.8萬元補助

日本空屋問題日益嚴重，為了解決空屋問題，富山縣魚津市甚至推出一項名為「100日圓空屋銀行」制度，以100日圓的價格「買賣」空屋，透過不動產業者進行仲介，不僅確保該項制度能夠在專業人士（不動產業者）幫助下進行買賣，更受到購屋者、移民們的歡迎。



根據《讀賣新聞》報道，富山縣魚津市自2007年開始設置「空置房屋和空置土地資訊庫」（空家・空地情報バンク），試圖解決空屋問題。然而，即使採取措施防止，仍難以阻止空屋數量增加。根據調查，2023年的空屋達到1418套，創下2014年開始調查以來新高。

日本空屋總數達900萬戶（Youtube@TBS NEWS影片截圖）

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而同位於富山縣上市町，在2022年也曾推出「0日圓空屋銀行」制度。該制度免費「轉讓」空屋給移民，受到移民歡迎。根據數據顯示，截至2024年8月底，已有21套房屋簽訂或提供租賃合約。

報道指出，魚津市並沒有將上市町的「0日圓空屋銀行」政策原封不動引進，反而將買賣價格從0日圓提高成100日圓（約港幣5.5元），其目的是為確保穩定性和持續性，因為0日圓是雙方之間的「自由轉讓」（無償轉讓），但如果變成定價，雙方就不再是自由轉讓而是轉為「銷售」，將會有專業人士（不動產業者）介入處理，確保該項制度能夠在專業環境下推動。

（1）屋主向市政府登陸空屋（2）買家向市政府提出購買需求（3）市政府把買家與賣家進行配對（4）透過「買賣」行為引進不動產業者從中仲介（5）滿足條件市政府將提供補貼（讀賣新聞）

該制度的流程為：

（1）賣家向市政府登記空屋

（2）市政府募集買家

（3）賣家和買家在不動產業者的協助下簽訂契約



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據報導，該制度於8月正式啟動，魚津市每月刊登一處空屋尋找買家，市政府則會根據空屋以及登錄狀態確認買賣無虞後，安排賣家與買家面談。此外，買家如果滿足「兩人以上遷入新家」等條件，市政府會補助登記費用和手續費共50萬日圓（約港幣2.8萬元）。賣家則可獲得不動產業者仲介費用20萬日圓（約港幣1.1萬元）補助。另外，居家用品的費用也將獲得補貼。

對於該制度，魚津市市長村椿晃表示：

「若空屋持續閒置，無人居住，會進一步導致城市失去活力。希望通過專業人士的支援，幫助賣家和買家匹配，增加定居在魚津市的人口」。



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