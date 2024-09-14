烏克蘭俄羅斯進行新一輪交換戰俘 各釋放103人
撰文：聯合早報
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俄羅斯和烏克蘭9月14日進行新一輪交換戰俘，雙方各釋放103人。路透社同日引述俄羅斯國防部稱，當日交換的俄羅斯士兵是在庫爾斯克地區（Kursk）被俘虜。
俄羅斯軍方說，在庫爾斯克地區被俘的俄軍士兵已從烏克蘭控制的地區返回，俄方也交出103名烏克蘭俘虜。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）證實，烏方從俄羅斯帶回103名軍人，並宣布雙方兩天內會進行第2次戰俘交換工作。
法媒14日引述俄國防部說：「目前所有（獲釋）俄羅斯軍人都在白羅斯境內，他們在那裡得到必要的心理和醫療援助，以及與親屬聯繫的機會。」
持續交戰的烏克蘭與俄羅斯在兩年半的衝突中已交換數百名戰俘，通常是在阿聯酋、沙特阿拉伯或土耳其的斡旋下達成。交戰雙方8月24日在阿聯酋的斡旋下達成一項交換協議，各自交出115名戰俘。
聯合酋長國通訊社（Emirates News Agency）14日報道，阿聯酋負責調解烏俄206名戰俘的交換安排，並指出這是阿聯酋第8次調解工作。
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