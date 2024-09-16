黎巴嫩邊境民眾接撤離傳單 以軍：部隊指揮官未經授權發出
撰文：蕭通
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黎巴嫩軍方消息人士9月15日稱，以色列軍方當日在黎巴嫩東南部邊境地區散發傳單，敦促居民撤離。消息令外界關注當地緊張局勢升溫，但以色列軍方隨後回應稱，傳單是由一名部隊指揮官未經授權散發，當局正展開調查。
黎巴嫩軍方消息指出，這些傳單由以色列國防軍（IDF）簽發，指真主黨（Hezbollah）正在利用該地區向以色列發射火箭炮。居民被指示在下午 4 點前離開並搬到希亞姆（Khiam）以北，並警告說任何留下來的民眾，都會被視為戰鬥人員。
以色列軍方隨後回應稱，屬下一名部隊指揮官在未經授權下，於與黎巴嫩接壤的以色列南部邊境地區發放傳單，擅自命令當地居民疏散，以軍正進行調查。
以黎邊境緊張局勢持續升溫。黎巴嫩軍方消息人士稱，15日早些時候，真主黨向以色列北部發射了40枚火箭彈和無人機。 據指出，部份火箭彈被防空系統攔截，其餘的則擊中了空曠地區後起火，事件中暫無人受傷。
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