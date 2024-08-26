真主黨領袖：攻擊深入以色列境內　以方否認

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人稱將評估星期天（8月25日）發動火箭彈和無人機襲擊對以色列造成的衝擊，然後再決定是否採取進一步行動，並否認計劃遭以色列先發制人行動所挫敗。



路透社報道，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）在完成「第一階段」行動約12小時後發表電視講話，他說真主黨的襲擊行動「按計劃」進行，且刻意避開平民或公共基礎設施，包括特拉維夫的本古里安國際機場（Ben Gurion International AirPort）。

納斯魯拉說，真主黨的主要目標是位於以色列境內約110公里、名為Glilot的軍事情報基地，距離特拉維夫僅1.5公里。這是迄今為止真主黨對以色列發動的最深入打擊。

倘若屬真，是次襲擊距離特拉維夫僅1.5公里。但以色列其後否認有說法，稱這個設施沒有受襲。

以色列媒體稱，地點從未披露的以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）就在這基地內。

這張照片擷自黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉2024年8月25日（Sayyed Hassan Nasrallah) 發表電視講話的影片，片中談及真主黨應對以色列襲擊的成果。（Al-Manar TV/Handout via REUTERS）

納斯魯拉說，真主黨將評估此次行動的成果，「如果我們對成果不滿意，我們將保留再次進行報復的權利」。

納斯魯拉否認以軍聲稱它已摧毀數以千計火箭彈發射台的說法。

以色列軍方2024年8月25日先發制人打擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標，真主黨隨後以大規模空襲反擊。這張從黎巴嫩小鎮Tyre所拍的照片，顯示黎南一處受襲，現場出現火光以及冒出濃煙。（REUTERS/Aziz Taher）

黎巴嫩真主黨星期天早前宣稱向以色列發射300多枚火箭彈，成功完成了為真主黨最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）復仇的「第一階段」行動。以色列軍方則說，當天對黎巴嫩境內的真主黨據點發動先發制人的空襲，挫敗了真主黨對以色列的大規模攻擊計劃。

舒庫爾7月30日被以軍空襲炸死，真主黨誓言要為他報復。

本文獲《聯合早報》授權轉載

