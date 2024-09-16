特朗普熱愛打高爾夫球成特勤維安挑戰　美媒：球場開放空間難掩護

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日下午在佛州高爾夫球場打球時差點遭一名埋伏在灌木叢內的男子開槍暗殺。美媒分析指，特朗普熱愛打高爾夫球，一直是特勤維安的挑戰。



根據美媒，特勤局官員一直對特朗普在高爾夫球場上的安全問題感到擔憂，因為高爾夫球場通常是總統可以訪問的最大的戶外區域，而且其設計容易隱藏潛在的襲擊者。

特朗普第二度遭刺 點圖放大看更多相關照片：

+ 2

一名疑似槍手15日在特朗普高爾夫球場附近躲藏，手持AK-47步槍，試圖靠近特朗普，幸好特勤局探員及時發現並阻止襲擊。

這並非特朗普首次遭遇槍擊事件。特朗普7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席競選活動期間遭槍擊受傷。

【延伸閱讀】特朗普遇刺｜新畫面曝光 2分鐘前有人發現槍手並告知執法人員

【延伸閱讀】特朗普遇刺｜新畫面曝光 2分鐘前有人發現槍手並告知執法人員（TikTok@djlaughatme）

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），如今最新畫面顯示，在案發前2分鐘，支持者就指着屋頂，瘋狂警告執法人員「槍手在那裏」。（TikTok@djlaughatme）

多人目擊圍觀 已有人大叫警告執法人員（點圖放大瀏覽）：