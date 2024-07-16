特朗普遇刺｜新畫面曝光　2分鐘前有人發現槍手並告知執法人員

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遇襲震驚各界，特勤局與保安疏失的檢討聲浪不斷。



如今最新畫面顯示，在案發前2分鐘，支持者就指着屋頂，瘋狂警告執法人員「槍手在那裏」。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），如今最新畫面顯示，在案發前2分鐘，支持者就指着屋頂，瘋狂警告執法人員「槍手在那裏」。（TikTok@djlaughatme）

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），如今最新畫面顯示，在案發前2分鐘，支持者就指着屋頂，瘋狂警告執法人員「槍手在那裏」。（TikTok@djlaughatme）

多人目擊圍觀 已有人大叫警告執法人員（點圖放大瀏覽）：

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《紐約時報》分析指出，這部影片攝於傍晚6時9分，也就是特朗普被擊中的2分鐘前。

槍手俯臥在一棟白色建築屋頂上，距離特朗普所在的舞台大約400英尺（約122米），但在造勢大會維安範圍之外。

《紐約時報》先前已經核實，這裏就是開槍位置。

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隨着鏡頭拉近，可見槍手從屋頂邊緣爬向屋頂尖端，似乎就在此時離開了400英尺外、另一棟建築物屋頂上的特勤局狙擊手視線。

多位支持者指出他的位置，瘋狂警告執法人員：

有人在屋頂上，他在那裏，就在那裏！

另一人喊道：

他在屋頂上，就在這裏，就在屋頂上！

不過，槍手似乎加速爬行。儘管執法人員靠近，但還來不及搞清楚狀況，就爆出一連串槍聲。

影片中可見，至少一名執法人員在建築物附近行走，但目前尚不清楚此人是否聽見警告，或者是否知道槍手就在屋頂上。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】