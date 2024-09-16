特朗普再遇暗殺未遂　BBC：政治暴力恐成美國新常態

美國共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）繼7月曾遭暗殺未遂後，9月15日在佛州再次遭遇企圖暗殺事件，所幸無恙，嫌疑人亦已遭逮捕。據英國廣播公司（BBC）分析，隨着11月5日美國大選逼近，類似的政治暴力事件恐成為美國新常態。



週日下午，美國特勤局特工向佛羅裡達州棕櫚灘川普國際高爾夫球場地產線附近的一名嫌疑人開槍，當時特朗普正在約 400 至 500 碼外打高爾夫球。聯邦調查局（FBI）研判，這是一宗「看似企圖暗殺」事件。而在今年7月13日，這位總統候選人在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢演講時遭1名男子開槍，槍手連開8槍，造成1死、2重傷，特朗普的右耳被子彈擦傷；槍手其後被維安人員擊斃。

在佛州槍擊事件傳出後，白宮表示，總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）得知特朗普安然無恙後都「鬆了一口氣」。拜登重申：「我們的國家沒有政治暴力或任何暴力的空間。」，並指他將繼續確保特勤局擁有「一切資源」來保障特朗普的持續安全。

言論變粗俗、黨派分歧加劇、槍枝氾濫

BBC駐北美記者Anthony Zurcher分析指，美國已有數十年沒有發生過針對主要政黨總統候選人的政治暴力，但如今在短短兩個月就經歷兩次明顯的企圖暗殺，目標都是前總統特朗普。

Zurcher表示，過去幾年，美國人經常必須適應大大小小的政治「新常態」，包括全國言論變得粗俗、黨派分歧加劇且更加根深蒂固，還有對候選人的行為規範亦逐漸敗壞。他又指，由於槍枝暴力在美國各地普遍存在，此類攻擊或許是另一個不可避免的新常態。他補充：「儘管如此，目前來說這仍然令人震驚。」