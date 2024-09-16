美國大選｜花旗：特朗普賀錦麗政策均不利美國股市

花旗集團策略師稱，美國前總統特朗普（Donald Trump）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的政治政綱似乎均對美國股市構成不利影響，其中民主黨總統候選人賀錦麗提議提高企業稅的計劃被認為是最具衝擊力的因素。



彭博社報道，花旗集團的美國股票策略主管Scott Chronert領導的團隊發現，賀錦麗的政綱預計將導致美國股票公允價值下跌4%至6%。

2024年9月12日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）舉行的競選集會上發表講話。（Reuters）

報告指出：「這一影響主要來自於賀錦麗計劃中的企業稅率上調。」

同時，共和黨總統候選人特朗普的政策影響預計在0%至負4%之間。花旗策略師指出，特朗普的計劃將對美國財政赤字帶來最大衝擊，而未來財政赤字問題將成為關鍵風險之一。

策略師進一步分析，除非某一政黨同時控制參議院和眾議院，否則股市不太可能出現顯著變化。他們補充道：「如果國會分裂，無論誰獲勝，大部份短期風險都將得到緩解。」

特朗普承諾將聯邦企業稅率從21%降至15%，而賀錦麗則提議提高至28%。高盛集團策略師預計，這兩種政策將對標普500指數的收益產生重大影響。特朗普的減稅措施將提升企業盈利，而賀錦麗的稅收政策則可能削弱利潤。

2024年9月11日，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）、共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、共和黨副總統候選人萬斯、美國總統拜登與前紐約市長彭博在紐約出席911恐襲23周年悼念活動。（Reuters）

此外，法國巴黎銀行策略師認為，如果美國實施對全球10%的進口關稅，以及對中國60%的進口關稅，標普500指數可能會下跌9%至12%，具體取決於各國央行的應對措施。

總體而言，花旗策略師分析稱，投資者目前對經濟軟着陸的預期、美聯儲的政策行動以及人工智能（AI）的利好因素，對股市的影響或都遠大於即將到來的總統大選。

圖為特朗普與賀錦麗2024年9月10日在美國賓夕法尼亞州費城舉行辯論的組合照片。（Reuters)

Scott Chronert說：「選舉結果和影響預計將是漸進式的。」

特朗普和賀錦麗的競選團隊均未立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

