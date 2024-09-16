美國大選｜英國前駐美大使料特朗普當選：賀錦麗犯希拉里同一錯誤

英國前駐美大使布拉圖欣（Kim Darroch，又譯達洛許）15日預測，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，另譯川普）將是本屆大選的「可能贏家」。



他說儘管賀錦麗（Kamala Harris）在雙方首次交鋒中取得贏面，卻在競選衝刺關頭犯了兩個錯誤，最終將導致白宮寶座拱手讓人。

布拉圖欣還呼籲英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）趕快與特朗普會晤，確保與兩黨候選人保持關係。

美國大選｜前英國駐美大使料特朗普當選：賀錦麗犯希拉里同一錯誤（01製圖）

曾因痛罵特朗普無能而下台 如今卻相信他將當選（點圖放大閱讀）：

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布拉圖欣在2016年至2019年間擔任駐美大使，隨後因痛罵特朗普政府無能的機密信件外流而辭職下台，但是布拉圖欣在英美外交圈依舊是受到敬重的人物。

布拉圖欣描述，相比2016年，現在的特朗普是「一個不那麼令人懼怕的候選人」，指他精力下降、變得更混亂、心中充滿怨氣，而且毫無政見。

儘管如此，特朗普仍有能力與「被落後」的選民建立聯繫，這一點很少有人能與之匹敵：

對於每3個工人就有1個月光族的國家而言，這份能力確保忠實且持久的支持基礎。

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除此之外，布拉圖欣指出民主黨陣營犯了兩個重大錯誤。

其一，布拉圖欣認為賀錦麗並未守好2020年助攻拜登勝選的票倉，也就是賓州、密西根州與威斯康辛州。

他敦促賀錦麗應該提出更「措辭明確、具體且有針對性的政策」，為當地貧困社區提供就業希望，否則他們很可能投向特朗普懷抱。

其次，布拉圖欣認為賀錦麗似乎一直躲在媒體背後，重蹈前國務卿希拉里（Hillary Clinton，另譯希拉蕊）覆轍。

布拉圖欣說，2016年的特朗普幾乎無所不在，接受任何、所有邀約，甚至會主動call-in晨間新聞節目表達議題立場。

反之，當時特朗普的對手希拉里則將媒體拒於門外：

賀錦麗似乎採取了希拉里的打法。

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美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與副手沃爾茲（Tim Walz）（路透社）

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施紀賢甫於12日與美國總統及其他民主黨重量級領袖會面。對此，布拉圖欣說，英國駐美使館無庸置疑會建議施紀賢會見特朗普，也許會從本聯合國會員大會抽出一點時間，且英國與特朗普可以談的議題很多，包含烏克蘭議題。

他說：

無論特朗普在辯論中表現多糟糕，而且明顯可見的衰退，他就是許多人心中可能的大選贏家。

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魯斯的X帳號現已被封。（X截圖）

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