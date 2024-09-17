Diddy｜饒舌天王Sean Combs紐約被捕　面對多項控罪

美國饒舌天王Sean 'Diddy' Combs的代表律師9月16日表示，Diddy被紐約法院起於多項聯邦控罪，但沒有公布細節。



美媒報道，Diddy的律師Marc Agnifilo在聲明中提到，對美國檢察辦公室決定起訴對方感到失望，形容是不公平的檢控。

Agnifilo指，Diddy預計自己會被起訴，上週就前往紐約。他強調Diddy不是完美的人，但絕非犯罪人士。

圖為2022年3月27日，饒舌天王Diddy抵達洛杉磯奧斯卡頒發禮會場。（Reuters）

現年58歲的Diddy涉及性侵與性販運等罪名，在2024年3月25日被美國國土安全局人員大舉搜索洛杉磯及邁阿密住所。當時他的辯護律師Aaron Dyer批評指控沒根據，形容當局以「軍事級別的武力」搜查，重申Diddy是無辜，並會證明自己清白。

Diddy亦被揭發在2016年家暴前女友Cassie而遭到口誅筆伐，他之後拍片上載到Instagram公開道歉。

Diddy前女友Cassie指控Diddy家暴。（IG圖片）

Diddy首次拍片公開成人惡行。（IG圖片）