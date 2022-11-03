開車走錯路　美國饒舌歌手意外發現火災　勇救出睡夢中4兄弟姊妹

美國愛荷華州饒舌男歌手比爾特（Brendon Birt）深夜開車時走錯路，意外發現一棟民宅正在起火，他立即下車叫醒屋內的人，最後成功救出4名兄弟姊妹性命，其中3人年齡分別只有17歲、14歲與8歲。



藝名為Blase 96的比爾特，上月23日晚間開車在雷德奧克鎮（Red Oak）時走錯路，結果意外讓他撞見火災，他表示，「我當下感覺房屋內有人，因為那個時候是深夜，我只知道我必須立刻採取行動」。

點擊放大瀏覽監視器拍到救出4兄弟姊妹的情形：

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他立即下車跑去敲打窗戶，大喊着火了。比爾特成功喚醒當時正在睡覺的4名家人，22歲哥哥布萊斯（Bryce Harrison）醒來後立即帶着3名弟妹逃命。從監視器畫面可看到，4人逃出時火勢已經幾乎吞沒房子，若是再晚一點恐怕4人已遭遇不測。

事件造成房子被燒毀，家中7隻寵物犬其中5隻死亡，事發當時人剛好不在家的女屋主雷曼（Tender Lehman）後來特別與比爾特見面並且致謝，她表示，「我非常感激，若沒有他，我的孩子們不會活下來」。比爾特則謙虛回應，自己只是做了該做的事，幸好最後人都平安無事。

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