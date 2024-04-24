美國饒舌歌手Chris King遭劫殺終年32歲　好友Justin Bieber發聲

說唱歌手Chris King於4月20日凌晨在美國納什維爾（Nashville）被槍殺，時年32歲。他是加拿大歌手Justin Bieber的好朋友，兩人曾同住1年半。



案發在海斯街一個錄音室外，當時Chris King與朋友在一條巷子裏。據其中一名遇劫的朋友說，3名疑犯開始與他們互動，後來嘗試打劫他們。有人向他們開槍。

槍聲響起後，Chris King和他29歲的朋友都中槍，兩人朝不同方向逃命。最終，他的朋友被找到並送醫，Chris King則重傷不治，他的遺體在海斯街酒店停車場被發現。

▼Chris King生前是唱片公司Snotty Nose Records的創辦人和行政總裁。他2023年12月在個人Instagram賬號發相，稱與Justin Bieber在10年前是同屋主，一起生活1年半。

納什維爾警方稱，被捕疑犯名為阿德里安・卡梅倫（Adrian Cameron），現年19歲。此人在一宗發生在2021年的謀殺獲准保釋。但令人震驚的是，阿德里安作案時戴着電子腳鐐。

Justin Bieber面對朋友突然去世，在個人社交平台發文寫道：「愛你，兄弟。這令人很痛苦。請您為他的家人祈禱。兄弟，天堂見。」