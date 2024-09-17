涉圖暗殺特朗普　疑犯暫被控兩項槍械相關罪名

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國聯邦檢察官已對涉嫌企圖暗殺美國前總統特朗普（Donald Trump）的嫌疑人提起刑事指控。



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CNN星期一（9月16日）報道稱，58歲嫌犯魯斯（Ryan Wesley Routh）被控兩項與槍械相關的罪名，這可能是當局在提出進一步指控前的初步拘留措施。據報，魯斯當天出現在佛羅里達州西棕櫚灘的聯邦法庭，身穿深色囚服，手腳戴著鐐銬。

此前一天，這名嫌疑人被發現攜帶步槍藏在特朗普位於佛羅里達的高爾夫球場的灌木叢中，準備向正在打高爾夫的特朗普開槍。特勤局人員隨即發現一支AK式步槍的槍口從場邊圍欄的灌木叢中伸出，於是馬上朝持槍者開槍。槍手隨即扔下槍，乘坐一輛黑色汽車逃離。

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兩個月內兩度險些遭遇不測，特朗普將矛頭指向總統拜登（Joe Biden）和競選對手副總統賀錦麗（Kamala Harris）。他說：「他（魯斯）相信了拜登和賀錦麗的言論，並付諸行動……他們的言論讓我遭到槍擊。」

拜登則在星期一上午稱，負責保護總統候選人的特勤局「需要更多支持」，包括增加人員。他補充說，尚未收到關於特朗普遇刺事件的完整報告，稱很慶幸特朗普平安無事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

