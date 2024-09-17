鐵達尼號造船廠進入破產管理程序　5年內第2次

曾經製造鐵達尼號（Titanic）的英國老牌造船廠哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff）在9月16日證實進入破產管理程序，是5年內的第2次。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）16日報道，哈蘭德與沃爾夫近年面對主要來自亞洲地區同業競爭，經營陷於苦戰。該公司在2019年獲能源基建企業InfraStrata投資600萬英鎊，成功在結業邊緣拯救回來。

顧問公司Teneo將成為破產管理人，船廠亦會辭退50至60位大部分在倫敦的非核心員工，而位於北愛爾蘭貝爾法斯特、英格蘭及蘇格蘭合共4間船廠的員工則不受影響。公司董事局表示，已為該4間廠房在新管理層下繼續運作鋪下可靠的路。

代表其中2間船廠大部分員工的GMB工會指，希望船廠可以由富造船經驗的單一買家購入，而不是落在有意「搵快錢」的私人股本公司手中。

圖為2022年12月16日，英國時任首相辛偉誠到貝爾法斯特的哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff）參觀。（Getty Images）

今次是哈蘭德與沃爾夫在5年內第2度被接管，而在今年7月，公司開始全面審視集團所有業務，並委任財務顧問，嘗試為業務尋找潛在投資者或買家。多方表示有意收購對方部分或全部活動；公司亦就為10月前獲得臨時資金與多方商討。

英國政府表示已經留意到事件，指有關公布不會影響對方的職位或核心業務，例如履行國防部合約等。

哈蘭德與沃爾夫曾與英國政府商討援助計劃，包括2億英鎊的出口發展保障，但在工黨政府上台後，就被政府以「納稅人可能蒙受損失」為由駁回。