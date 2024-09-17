馮德萊恩公布新任歐委會成員名單　分析：應對中國崛起與氣候變化

成功連任的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月17日公布新一屆歐委會成員名單。路透社分析，馮德萊恩未來將重點關注應對中國崛起帶來的挑戰，俄烏戰爭及氣候變化等。



馮德萊恩任命西班牙能源部長里韋拉（Teresa Ribera）出任歐盟反壟斷專員；愛沙尼亞前總理卡拉斯（Kaja Kallas）負責外交政策；立陶宛前總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）擔任國防專員，法國外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）擔任歐委會副主席一職，負責監督工業策略，出任歐盟工業專員；歐盟委員會前副主席塞夫科維奇（Maros Sefcovic）出任貿易專員；波蘭駐歐盟大使Piotr Serafin則負責監督歐盟預算。

競爭事務目前是歐盟的首要關注事項，接任韋斯塔格（Margrethe Vestager）出任反壟斷專員的里韋拉備受關注 。除了接過歐盟對兩大科技蘋果及Google的訴訟，她亦將監督歐盟對外國補貼的立場、歐洲面對廉價中國新能源車的競爭等。

獲得任命的新一屆歐委會成員，須經歐洲議會的聽證會後，由議員簽署提名才能出任，他們還須在聽證會上簡報未來的工作內容，預料將在2024年底上任。