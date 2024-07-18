歐洲議會票選新歐盟委員會主席　馮德萊恩401票成功連任

撰文：王海 成依華
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歐洲議會7月18日投票選出下任歐盟委員會主席，現任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）最終獲401票，成功連任，意味她會在未來5年繼續擔任此崗位。

馮德萊恩需要獲得至少361票，結果在720名議員中，有401人投票贊成她連任，284票反對，另有15票棄權。

此投票為不記名投票，不過在投票前夕，路透社引述歐洲議會內部消息人士指，由53名成員組成的綠黨，在經過一次閉門會議投票後，決定支持馮德萊恩連任，報道指此讓馮德萊恩連任在望。

馮德萊恩在議員投票前發表演說，承諾啟動包括歐洲防空盾計劃在內的歐盟防衛項目，並誓言如果她贏得第2個5年任期，不會推翻正在執行的環保政策。

在一份長達31頁的文件中，馮德萊恩闡述政策和願景，承諾提出新的氣候政策。

她承諾將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並表示歐洲的自由受到威脅，必須加大國防投資，並專注於建立一個「真正的歐洲國防聯盟」。

「我們將提出一系列符合歐洲共同利益的國防項目，從歐洲防空盾計劃和網路安全開始。」

馮德萊恩抨擊匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）最近訪問俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談進行的「和平之旅」其實是「綏靖之旅」。

2024年7月18日，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會上發言，歐洲議會同日稍後將就下任歐盟主席進行投票。（Reuters）

馮德萊恩表示：「未來五年，將決定歐洲未來五十年在世界的地位，它亦將決定我們能否塑造自己的未來，還是讓我們的未來被外部事件或他人塑造。」

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