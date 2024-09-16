法國歐盟專員布雷東辭職　斥馮德萊恩「管理有問題」

法國籍歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）9月16日突然宣布辭職，指責歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向法國政府施壓、要求撤回布雷東作為新一屆歐委會成員的提名，令歐盟的權力交接陷入混亂。



今年7月再次當選歐盟委員會主席的馮德萊恩目前正擬定新一屆歐委會成員名單，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）再次向歐委會提名布雷東出任歐盟內部市場專員，他此前負責監督歐盟從工業武器生產到科技巨頭規範等許多最重要的政策。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2023年3月10日訪美。她在美國白宮西翼外與美國總統拜登會面，之後向媒體記者發表講話。（Reuters）

據指，上屆擔當內部市場專員的布雷東原有望在新委員會獲得重要職位，但布雷東16日在社交媒體X上聲稱，馮德萊恩私下與法國協商更換人選，承諾給法國候選人一個更高職位。這一指控尚未經核實。但有報道指，馮德萊恩此前曾對歐洲其他小國採取這一策略。

布雷東還表示，最新的發展進一步證明了歐盟「管理上的問題」，因此他認為無法繼續履行職責。

歐盟大選後，在國家政治以及馮德萊恩試圖實現委員會成員性別平衡的影響下，歐盟權力交接困難。由於馮德萊恩的施壓，斯洛文尼亞和羅馬尼亞等成員國已將此前的男性候選人替換成女性。