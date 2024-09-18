黎巴嫩真主黨傳呼機爆炸　軍事專家：行動精密或涉多國情報組織

黎巴嫩武裝組織真主黨成員用來通訊的傳呼機9月17日發生爆炸，逾2,000人受傷。半島電視台（Al Jazeera）同日引述專家分析，這宗大規模爆炸案，可能是由多個政治實體或情報組織策劃並執行的「精密」攻擊。



半島電視台17日報道，軍事分析人士馬尼耶（Elijah Magnier）表示，真主黨大量物資都是由伊朗提供，如果確實是以色列情報部門設法破壞真主黨的傳呼機，不排除以方已經設法滲透伊朗及其盟友之間的供應鏈。

馬尼耶稱，這種秘密行動或不需要使用大量烈性炸藥，但仍須花很長時間在每個傳呼機上手動放置高爆炸性物料，同時保留傳呼機本身的功能。他強調，這種大規模滲透供應鏈行動需要多個情報部門的合作才能完成。

他認為，各地同時有傳呼機爆炸，意味着事件不但涉及炸藥，以且是人為事件而非意外。馬尼耶指出，第三方很可能是利用無線電頻率，同時引爆散布多地的真主黨傳呼機。

圖為路透社攝於2024年4月24日的設計圖片，可見以色列和黎巴嫩國旗。（Reuters）

馬尼耶分析，以色列情報機構或在第三國的支持下在傳呼機到達黎巴嫩前，已花長時間滲透供應鏈，並提前放置好爆炸物。