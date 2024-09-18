黎巴嫩傳呼機集體爆炸 哈馬斯伊朗同譴責 白宮：美國無參與
撰文：劉耀洋
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黎巴嫩武裝組織真主黨成員用來通訊的傳呼機9月17日發生爆炸，造成至少9人死亡，逾2,700傷。美國同日強調，美方事前並不知情，也沒有參與爆炸事件，並再次籲透過外交手段解決以色列和真主黨之間的緊張局勢。另一方面，伊朗與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）皆譴責並把事件歸咎於以方。
路透社9月17日報道，美國白宮發言人稱，美方相信透過外交途徑才能解決以色列和真主黨之間持續的衝突。
美國務院發言人米勒（Matthew Miller）在記者會上表示，美方正在收集爆炸事件相關的資訊，並指美國非但沒參與事件，也不知道誰該為此而負責。他強調，美國始終關注任何可能造成中東緊張局勢的事件，並敦促伊朗不要借機加劇地區不穩。
哈馬斯伊朗譴責
伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）17日報道，伊朗外交部發言人Nasser Kanaani將爆炸事件歸咎於以色列，並表示炸毀通訊系統、針對黎巴嫩公民的恐怖行徑是大規模謀殺，並予以強烈譴責。
他表示：「今天在黎巴嫩發生的恐怖行動是猶太復國主義政權（以色列）及其僱傭軍特工聯合行動的延續，他們違反所有國際法，特別是國際人道主義法，應受到國際刑事起訴、審判和懲罰。」
半島電視台17日報道，哈馬斯在一份聲明中譴責事件並將其稱為「猶太復國主義敵人對黎巴嫩的侵略」。
哈馬斯表示，這一系列爆炸事件是「違反所有法律的犯罪行為」，要求以色列政府承擔全部責任，同時讚揚真主黨繼續支持巴勒斯坦人民的「努力和犧牲」。
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