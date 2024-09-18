黎巴嫩傳呼機爆炸事件　台企發聲明澄清：無生產涉事產品

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的傳呼機9月17日在全國各地同時發生爆炸，造成至少9人死亡，約3000人受傷。有外媒報道傳呼機皆由台灣一間企業生產，該公司最新發聲明澄清，涉事傳呼機為一間與他們有合作關係的歐洲企業「貼牌」生產，他們並沒有參與該批傳呼機的生產。



台灣金阿波羅公司聲明稿：

《紐約時報》17日報道，傳呼機由台灣一間名為金阿波羅股份有限公司（Gold Apollo）生產，指它們運抵黎巴嫩前受到以色列的干預。而路透社拍攝到炸毀後傳呼機背面的標籤，與這間公司生產的產品一致。

2024年9月18日，台灣金阿波羅公司創辦人兼總裁許清光在新北市的辦公室見媒體。（Reuters）

金阿波羅公司老闆許清光今日見記者時澄清，他們沒有生產涉及爆炸的傳呼機，爆炸中使用的產品是一間獲他們品牌授權，名為BAC CONSULTING KFT. （簡稱BAC）的歐洲公司製造。

2024年9月17日，黎巴嫩國內大量傳呼機突然發生爆炸，據報傳呼機由台灣一間名為金阿波羅公司生產。金阿波羅公司18日發聲明澄清，其與BAC CONSULTING KFT. （BAC）有長期的貼牌授權及區域代理合作關係。據協議，金阿波羅授權BAC在特定區域內使用其商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。（金阿波羅公司FB）

許清光表示，公司與這間歐洲代理商已經合作三年，三年來該代理商代理金阿波羅的所有產品，他們是自行生產傳呼機，並貼上金阿波羅的標籤，每台也會給予品牌授權費用。

金阿波羅重申，網絡上看到疑似涉事的該款傳呼機，不是由他們生產，只是貼了公司標籤。