黎巴嫩爆炸傳呼機驚傳來自台灣　前海軍艦長張競：這是誤導

路透社9月17日引述安全消息稱，黎巴嫩武裝組織真主黨成員用來通訊的傳呼機發生爆炸，包括戰士與醫護在內數百名成員受重傷，總共超過1000人受傷。黎巴嫩衞生部長阿比阿德（Firas Abiad）同日稍後表示，爆炸已造成至少9人死亡、近3,000人受傷。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）報道，伊朗駐黎巴嫩大使Mojtaba Amani也因此受傷。

以色列國防軍（IDF）17日稍早表示不會對黎巴嫩發生的爆炸事件發表評論，其後稱包括總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）在內的高級指揮官已對事態進行評估，並強調軍方重點關注以軍全方位進攻和防禦的準備情況，惟沒有透露細節。美國也於同日強調，美方事前並不知情，也沒有參與爆炸事件，也不知道誰該為此負責，並再次籲透過外交手段解決以色列和真主黨之間的緊張局勢。但伊朗與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）皆譴責事件並把責任歸咎於以方。

而究竟要如何「同時」引爆傳呼機，目前各方說法未定，相關分析包括：以色列駭入黎巴嫩電信系統向傳呼機發出爆炸訊號、讓傳呼機鋰電池過熱發生爆炸，或是直接滲透真主黨供應鏈或採購工作，在每台傳呼機置入爆裂物。

2024年9月17日，據貝魯特安全部門消息人士指，黎巴嫩真主黨成員的傳呼機當日接連發生爆炸，造成大量人員傷亡，圖為貝魯特美國大學醫學中心（AUBMC）外，一名傷者躺在擔架上。（Reuters）

台灣成為焦點

與此同時，一個新消息引發討論：路透社等外媒根據爆炸毀損的傳呼機背面製造資訊解析，發現這批傳呼機全部來自台灣的金阿波羅公司（Gold Apollo）。外媒記者指出，該傳呼機的型號應為AR-924。根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，且採用的是鋰電池。

目前推測之一，是以色列特工駭入這些傳呼機進行無線電干擾，讓傳呼機的鋰電池過熱進而爆炸；另一推測，則是由於AR-924傳呼機可由用戶自行拆卸電池，所以以色列特工可能滲透真主黨的採購工作或供應鏈，在從購買、運送、送抵到使用的其中一個環節中，逐一將爆裂物安裝進傳呼機，而真主黨因為疏於打開傳呼機檢查，這才導致此計畫最終成功。

根據台灣104人力銀行資訊，金阿波羅股份有限公司資本額為1億元新台幣，成立於1995年，主要以研發設計製造生產無線通信產品為主，近年因應市場需求，產品服務範圍擴及餐廳、消防單為及護照系統等，公司員工人數不到40人。對此金阿波羅公司已經表示，目前內部正在釐清中，稍後將會發布完整聲明回應。

真主黨傳呼機爆炸：圖為2024年9月17日，黎巴嫩一間醫院外人滿為患。（Reuters）

張競：標準誤導作業模式

對此，台灣中華戰略學會研究員、海軍中權軍艦前艦長張競提出分析，呼籲各方不要輕易跟隨外媒起舞，傷害台灣製造業廠商商譽。

張競首先指出，「有人公布製造商資訊為台灣金阿波羅公司，並且繪聲繪影聲稱可能有以色列特務滲透掌握台灣生產線，並且預置可控制爆裂物」，張競質疑，遠赴重洋滲透生產線，在各個緊密製造工序間放置爆裂物，對比等到該批傳呼機進口入關後，在大盤商倉庫內儲存階段、在真正上市前，伺機安置遙控爆炸物，「請問以色列特工組織智商要低到何種程度才會選擇前者，而不是近在眼前，經常性情報活動勢力範圍黎巴嫩境內來動手腳？」

至於要如何引發大量傳呼機同時爆炸，張競分析，運用傳呼機廣播訊息，同步啟動多個爆炸裝置，已經是上個世紀愛爾蘭共和軍就使用過的招式，雖然傳統但卻可靠有效。

最後張競表示，依據情報作戰滲透破壞行動準則，在破壞行動達成後，必須運用公開媒體釋放誤導與掩護訊息，導引遭致破壞目標的追查方向，來保護行動幹員順利撤離。因此透過大眾媒體與社交媒體，將焦點帶向製造廠商，這是標準誤導作業模式，「請大家不要跟著人云亦云胡亂起舞」。