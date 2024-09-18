一文看懂：黎巴嫩數千傳呼機為何會一起爆炸？

黎巴嫩真主黨成員包括戰鬥人員和醫務人員都使用的傳呼機，星期二（9月17日）在同一時間爆炸，造成至少9人死亡，近3000人受傷。

以下是黎巴嫩致命傳呼機爆炸事件的已知信息：



爆炸發生在何時何地？

爆炸發生在9月17日下午3時30分左右，地點位於首都貝魯特（Beirut）南部郊區達希耶（Dahiyeh）和貝卡谷地（Bekaa Valley）東部，這些地區是反以色列激進組織真主黨的據點。

爆炸持續了約一小時，路透社目擊者和達希耶居民稱，截至17日下午4時30分，他們還聽到爆炸聲。

根據安全部門消息和路透社看到的錄像片段，部分爆炸在傳呼機作響後爆炸，在傳呼機響起時，真主黨戰鬥人員把手放在傳呼機上或把傳呼機放在自己的面前查閱內容。

真主黨傳呼機爆炸：圖為2024年9月17日，黎巴嫩一間醫院外人滿為患。（Reuters）

爆炸規模多大？

根據路透社查看的錄像，爆炸相對來說破壞力有限。從當地超市閉路電視拍攝的兩段視頻來看，爆炸似乎只傷到了使用傳呼機的人或離傳呼機最近的人。

來自醫院和社交媒體的視頻顯示，爆炸多傷到人的臉部，有些人手指被炸斷，可能把傳呼機放在褲袋裏的人則臀部受傷流血。

爆炸似乎沒有對周圍建築物造成重大破壞或引起火災。

什麼類型的傳呼機爆炸？

一名黎巴嫩高級安全部門消息人士和另一名消息人士向路透社透露，在傳呼機爆炸事件發生的幾個月前，以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）在真主黨訂購的5000個傳呼機內放置了少量炸藥。這5000個傳呼機為台灣製造。(涉嫌的台灣製造商已澄清指傳呼機雖為台灣品牌，但實際是由一間獲授權的匈牙利公司設計與製造。)

涉案同型號傳呼機，能支援無線接收和顯示短訊，但無法撥打電話。(Gold Apollo)

黎巴嫩消息人士稱，真主黨訂購了台灣製造商金阿波羅（Gold Apollo）生產的傳呼機。另有多名消息人士指這批傳呼機於今年早些時候運到黎巴嫩。黎巴嫩消息人士以一張照片確認發生爆炸的傳呼機型號為AP924。

經路透社分析的多張被毀傳呼機照片，傳呼機格式和背面貼紙與台灣製造商金阿波羅生產的傳呼機相符合。

真主黨沒有回應路透社關於傳呼機製造商的問題。金阿波羅創始人說，金阿波羅並沒有生產黎巴嫩爆炸事件中使用的傳呼機。這批傳呼機是由一家歐洲公司製造的，而這家歐洲公司有權使用金阿波羅的品牌名稱。

兩名熟悉真主黨的消息人士今年早些時候告訴路透社，真主黨戰鬥人員之所以使用傳呼機，是因為他們相信傳呼機可以避免被以色列追蹤他們的位置。

三名安全消息人士告訴路透社，爆炸的傳呼機是真主黨近幾個月剛採購的最新型號。

什麼原因導致傳呼機爆炸？

伊朗支持的真主黨說，正在對爆炸原因進行「安全和科學調查」，稱以色列將受到「公正的懲罰」。

外交和安全消息人士推測，爆炸可能是傳呼機裝置的電池過熱引起的。

2月，真主黨領導人下令停止使用手機，改用傳呼機。圖為真主黨議會集團主席穆罕默德·拉德(Mohammad Raad，左)，攝於9月17日。(Reuters)

但另有一些人認為，真主黨傳呼機的供應鏈可能已被以色列滲透。《紐約時報》引述聽取相關簡報的美國和其他官員說，以色列在一批運往黎巴嫩的新一批傳呼機中放置了少量的爆炸物質。

多名專家懷疑單憑電池足以引發爆炸。

英國紐卡素大學（Newcastle University）鋰離子電池安全專家Paul Christensen表示，這次爆炸事件似乎與電池故障情況不一致。

他說：「電池問題通常只是引發小火災。不是我們現在所談的致命爆炸……直覺告訴我，極不可能發生這種情況。」

德克薩斯大學奧斯汀分校機械工程學教授埃澤科耶（Ofodike Ezekoye）也懷疑爆炸是電池過熱引起，他說，通常只有充滿電的電池才會起火或爆炸。

「電量低於50%……會產生氣體和蒸汽，但不會起火或爆炸。所有傳呼機失靈的人剛好電池都充滿電的可能性極小。」

2018年出版的著作《奮起殺戮》（Rise and Kill First），指以色列情報部門曾將炸藥放入個人手機中以攻擊敵人。黑客也展示過向個人設備註入惡意代碼以導致設備過熱和爆炸的能力。

當局說了什麼？

黎巴嫩外交部指傳呼機爆炸是「以色列網絡攻擊」，但沒有詳細說明如何得出這一結論。

黎巴嫩信息部長稱此次襲擊是對黎巴嫩主權的侵犯。

以色列軍方拒絕回應路透社有關傳呼機爆炸事件的提問。

美國國務院說，華盛頓正在收集信息，並表示美國沒有參與這起事件。五角大樓說，美國在中東的軍事部署沒有發生任何變化。

對以色列－真主黨衝突有何影響？

分析人士認為，以色列和真主黨之間的緊張局勢有升級風險。自去年10月以色列和哈馬斯在加沙地帶爆發戰爭以來，以色列和真主黨就多次跨境交火。

真主黨傳呼機爆炸：圖為2024年9月17日，黎巴嫩一間醫院外人滿為患。（Reuters）

但目前專家對引發以色列和真主黨爆發全面戰爭的可能性仍持懷疑態度，美國一直試圖阻止這場戰爭的發生，並認為雙方都不希望發生戰爭。

寫過一本關於真主黨的書的美國財政部情報辦公室前副主任萊維特（Matthew Levitt）說，傳呼機爆炸事件可能會打亂真主黨的行動，並持續一段時間。

美國政府前中東事務副國家情報官帕尼科夫（Jonathan Panikoff）說，真主黨可能會淡化「數十年來最嚴重的一次反情報失敗」，但如果外交手段繼續失效，不斷升級的緊張局勢最終可能導致以色列和真主黨爆發全面戰爭。