母愛偉大！日本前自衛隊媽媽抱新生兒遇3隻黑熊 竟一腳踢開牠
撰文：中天新聞網
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真的是為母則強！日本岩手縣一名母親，抱着新生兒子走在路上，沒想到遭遇3隻野熊，其中1隻還突然衝過去。
這名母親情急之下，用右腳一踢，竟把野熊給踢跑了。事後她的身份曝光，是一名前自衛隊員。
據《朝日新聞》報導，9月11日晚上9時多，21歲的齊藤步叶煮飯煮到一半，發現調味料不夠，抱着才剛出生一個月的兒子外出購買。
當時她抬頭看見皎潔月亮，正拿起手機要拍照，不料聽到一旁草叢發出窸窸窣窣的聲音，接着從右側的民宅及道路之間竄出3個黑影。
一開始她還以為是山豬，結果揉揉眼睛一看，竟是1隻身長達到1米的野生亞洲黑熊，還帶着2隻小熊。
當中身形較大的熊突然朝齊藤衝來，當下她只想要保護孩子，情急之下伸出右腳狂踹，混亂中黑熊停了下來，還退了好幾步。
她表示：
感覺好像踢到野熊的肚子。
其後她也趕緊帶着孩子離開。
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可怕的是，熊群還跟着她好一段路，幸好後來回頭時，已不見蹤影。
齊藤表示，自己幾年前才剛從自衛隊退役，雖然會防身術，卻沒學過如何對付野生黑熊。
半年前她與同為前自衛隊員的丈夫搬到岩手縣大槌町，不料第一次遇到野生黑熊，還是抱着新生兒子的緊急狀況。
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但她真的非常幸運，因為岩手縣內野熊攻擊人事件不斷發生，截至今年8月底已造成1人死亡、7人受傷。
專家提醒，若在野外遇到熊，可別輕易激怒牠，而要避免眼神接觸，靜靜地往後退。
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