波音逾3萬員工罷工　資方：未來數日內啟動臨時無薪休假措施

美國波音公司（Boeing）旗下超過3萬名員工自9月13日罷工，要求改善薪酬福利。資方18日表示，將在數天內針對數以千計的員工啟動臨時無薪休假措施，同時公司領導層亦將會在罷工期間相應地降薪。



路透社18日報道，波音行政總裁Kelly Ortberg當日向員工發信稱，將在未來幾天啟動臨時休假措施，這將影響大量美國高層、經理和員工。他們計劃讓公司選定的員工在罷工期間每4週輪流無薪休假一週。

2024年9月13日，美國波音公司（Boeing）旗下約3萬名員工決定展開罷工。圖為3名波音員工當日聚集在公司位於華盛頓州的生產設施入口附近，舉起罷工標語。（Reuters）

奧特伯格同日表示，資方不會採取任何阻礙公司復甦的行動。資方將優先考慮並繼續進行所有對公司至關重要的項目，包括維持波音787的生產。

報道稱，公司實施大規模休假措施，意味資方正為長期罷工做好準備，鑑於普通工人的憤怒情緒，這場罷工不太可能輕易解決。

2022年7月20日，一架波音737 MAX客機在英國范堡羅國際航空展（Farnborough International Airshow）中展示。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）17日報道，波音財務總監韋斯特（Brian West）向員工發信，指公司生意處於困難時期，而罷工嚴重影響公司復蘇，因此公司必須採取需要措施保障資金及保障共同的未來。

報道提到，波音的開源節流措施包括暫停招聘人手、大幅減少向供應商的支出、禁止包括高級行政人員在內的非必要及頭等或商務客位的出差等。

波音職員2024年9月13日展開罷工，部份員工在華盛頓舉牌抗議（Reuters）

波音的華盛頓州及俄勒岡州（Oregon）廠房員工13日拒絕接受資方提出的4年合約條件後，大批員工在13日起發動罷工，是自2008年以來的首次，當時的罷工長達8週。受到今次罷工影響，737 Max、777及767飛機的製造工程受阻。