美國波音職員罷工　資方高層稱影響公司復蘇　白宮協調籲重啟談判

美國波音公司（Boeing）旗下約3萬名員工9月13日決定展開罷工，公司財務總監韋斯特（Brian West）促雙方重返談判桌並達成協議，指罷工將延誤737 MAX飛機交付並影響公司的復蘇。白宮同日表示，正與勞資雙方進行聯繫，希望他們能夠達成協議。



圖為2019年3月27日，位於美國華盛頓州倫頓（Renton）的波音（Boeing）工廠，人們在737 MAX飛機艙門附近工作。（REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo）

路透社和美國CNBC於13日報道，韋斯特表示，罷工對公司財務的影響將取決於勞資糾紛持續的時間，並指出罷工或影響波音737 MAX每月38架的產量目標。

白宮發言人帕特森（Robyn Patterson）則表示，美方正鼓勵波音公司與代表3萬罷工員工的工會真誠地進行談判，以達成一個既為員工提供應有福利又使公司變得更強大的協議。

2024年9月13日，美國波音公司（Boeing）旗下約3萬名員工決定展開罷工。圖為3名波音員工當日聚集在公司位於華盛頓州的生產設施入口附近，舉起罷工標語。（Reuters）

今次罷工是波音16年來遭遇的首次罷工，令西雅圖與波特蘭的兩間工廠停擺。

當地負責談判的工會負責人Jon Holden表示，根據12日完成、約3萬名國際員工和工會會員參與的投票，結果顯示94.6%投票者否決調薪方案，96%的人同意罷工。

公司提出的加薪方案承諾4年內為員工上調25%薪金，此遠低於員工要求上調40%薪水的訴求。

2024年9月12日，美國華盛頓，波音員工手持標語，決定在投票中進行表決。（Reuters）

美媒9月13日引述波音公司表示，想要重新談判並達成新的調薪計劃。

報道又指，視乎罷工持續時間的長短，事件可能影響遍布美國50個州的近1萬家波音供應商。由於波音是美國製造業巨頭與極大型出口商，事件也有可能對美國經濟造成潛在打擊。

波音在全美共有15萬名員工。