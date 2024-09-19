黎巴嫩傳呼機爆炸｜匈牙利政府否認在該國生產　BAC僅為中間人

匈牙利政府9月18日表示，17日在黎巴嫩被引爆的傳呼機（call機）並非在匈牙利生產，而涉事的BAC諮詢公司在該國並沒有生產設施。匈牙利國會議員18日嘗試進入該公司註冊的登記地址不果。



涉事傳呼機的商標屬於台灣的金阿波羅公司。不過，金阿波羅日前回應指，有關型號的傳呼機是由總部位於匈牙利布達佩斯的BAC製造和銷售，對方獲授權使用他們的商標，金阿波羅並未參與這些設備的生產。

金阿波羅董事長許清光表示，他們3年前與作為歐洲經銷商的BAC簽約，對方起初僅進口金阿波羅的傳呼機和通訊產品，後來他們聘請了一批工程師，設計此次發生爆炸的傳呼機，希望貼上印有金阿波羅品牌的標籤推出市面。

2024年9月18日，台灣金阿波羅公司創辦人兼總裁許清光在新北市的辦公室見媒體。（Reuters）

他其後答應簽約授權2年，許清光再次強調這款傳呼機完全在外國製造，與金阿波羅無關，也宣布將就事件提出跨國訴訟。

2024年9月18日，匈牙利布達佩斯，匈牙利國會議員兼國防和執法委員會成員Elod Novak嘗試進入報稱是BAC Consulting KFT註冊的辦公大樓。（Reuters）

BAC行政總裁Cristiana Bársony-Arcidiacono在接受美國國家廣播公司（NBC）電話訪問時承認，公司與金阿波羅有合作，但公司只是中間人，並不參與生產傳呼機。

匈牙利政府發言人Zoltan Kovacs表示，當局已確認，被指涉事的公司是一家貿易中介公司，在匈牙利沒有生產或其他營運場所，登記的地址僅有一名營運主管。