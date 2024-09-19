黎巴嫩連續兩日通訊設備爆炸　以色列：戰爭進入新階段　重心北移

黎巴嫩真主黨成員的傳呼機、對講機自9月17日、18日相繼集體爆炸後，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）18日表示，戰爭步入新階段（New phase），衝突重心正在向北方的黎巴嫩移動。



路透社和美媒18日報道，加蘭特雖然拒絕就黎巴嫩爆炸事件發表公開評論，但他當日到訪以色列北部的空軍基地時表示，以色列軍隊與情報機構的工作取得「令人印象深刻的成果」。

加蘭特說：「我們正處於這場戰爭的新階段，我們需要以巨大的勇氣、決心和毅力去面對。」

他在演講中提到以色列在北方的任務，稱戰爭目標簡明，就是讓以方北部城鎮的居民安全返回他們家園。報道稱，在加蘭特發表講話前，以軍將精銳部隊從加沙轉移到以色列北部。

加蘭特在國防部辦公室發出的聲明中強調：「戰爭重心正在向北移動，這意味著我們正在將力量、資源和能源轉向北方。」