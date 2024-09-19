涉越南史上最大詐騙案　判死刑女首富張美蘭面臨新指控將再受審

地產大亨、越南女首富張美蘭（Truong My Lan）4月11日因挪用120億美元（約936億港元）被判死刑，她還被控犯有多宗金融欺詐罪，將於9月19日開審。



張美蘭2024年4月11日在胡志明市法庭內的畫面。（影片截圖）

警方聲明，張美蘭被控犯有多宗罪，她涉嫌通過發行債券非法籌集30萬億越南盾（約94億港元）、非法跨境轉帳45億美元，以及洗錢445萬億越南盾（約1,407億港元）。

她今次被控數罪將在胡志明市開審，預計歷時一個月，另有33名被控共犯也面臨審判，當局預計每天將有多達1,000人出庭。

張美蘭現年68歲，是胡志明市房地產公司萬盛發集團（Van Thinh Phat）的董事長。她2024年4月11日被判死刑，張美蘭被指控與家人及數十名同謀勾結，在2012年至2022年期間將西貢聯合股份商業銀行（SCB）作為自己的私人提款機，提取約440億美元（約3,448億港元）的貸款。

張美蘭2024年4月11日在胡志明市法庭內的畫面。（影片截圖）

當中她被指通過欺詐借貸，將304萬億越南盾（約121億美元）的資金移到上千家空殼公司，金額佔銀行發放貸款總額的93%，相當於該國2022年GDP的近3%。涉案金額之大，成為越南史上最大金融詐騙案。