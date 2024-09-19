美國指伊朗向拜登團隊提供特朗普競選資料　伊朗斷然否認

美國聯邦調查局（FBI）9月18日表示，伊朗黑客曾在拜登退出總統大選前向其競選活動關聯者提供被盜的特朗普競選資料，並稱伊朗試圖與二人的競選團隊直接接觸。



美國官員指，伊朗「惡意行為者」在今年六月底和七月初，將前總統、共和黨總統候選人特朗普競選的非公開資料以郵件發給拜登競選關聯者，並通過社會工程及其他手段試圖與兩方競選團隊直接接觸，伊朗和俄羅斯都曾對世界其他國家採取這種策略。

伊朗駐聯合國大使館發言人對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，伊朗既沒有任何動機，也無干預美國大選：「伊朗斷然否認這種指控。」

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選活動發言人Morgan Finkelstein則表示，團隊對此不知情，但稱有幾個人的個人郵箱曾收到過垃圾郵件或網絡釣魚郵件。

特朗普競選活動發言人Karoline Leavitt對英國廣播公司表示：這次事件證明伊朗「干擾選舉，幫助賀錦麗和拜登，因為他們知道特朗普總統會恢復強硬制裁，公開反對他們的恐怖統治。」

特朗普18日對其支持者稱，伊朗「給了他們（拜登）所有的資料，因為拜登正在與伊朗合作。」