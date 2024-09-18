美國大選｜英媒：17州選舉官員收恐嚇信 FBI接手調查
撰文：聯合早報
出版：更新：
英國廣播公司（BBC）9月18日報道，美國17個州份的選舉官員收到恐嚇信，聯邦調查局（FBI）正在進行調查。
路透社17日引述美國聯邦調查局報道，內布拉斯加州（Nebraska）、艾奧瓦州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）、田納西州（Tennessee）、懷俄明州（Wyoming）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）的選舉官員於16日收到恐嚇信。其中一些信中含有不明物質並送去化驗。
聯邦調查局還在調查發信人的身份和動機，並確定總共寄出多少封恐嚇信。
科羅拉多（Colorado）州務卿格里斯沃爾德在社媒平台X說，發信人自稱是「美國叛徒清除軍」。
內布拉斯加州務卿埃文（Robert Evnen）的辦公室表示，內州選舉部門收到一個「可疑」信封，信封裏裝有某種物質。物質已經過檢測，確定無害。
美國選舉官員在總統選舉日即將到來前受到恐嚇，而共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已兩次遭遇暗殺未遂，政治暴力事件頻頻發生，使美國陷入了嚴重的兩極分化和緊張狀態。
本文獲《聯合早報》授權轉載
美國大選｜射向特朗普的第二槍：美國社會的裂痕與陰謀論的蔓延美國大選｜花旗：特朗普賀錦麗政策均不利美國股市美國大選｜英國前駐美大使料特朗普當選：賀錦麗犯希拉里同一錯誤特朗普再遇刺：美國大選「失常」變「正常」 不能低估十月驚奇