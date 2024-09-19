黎巴嫩傳呼機爆炸案 9歲女童聽見Call機響起欲遞給父親不幸亡
撰文：官祿倡
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黎巴嫩9月17日、18日接連發生通訊設備集體爆炸事件，當地官員19日指，兩日爆炸案的死亡人數升至37人。一名9歲女童在17日的爆炸中身亡，美媒18日引述女童母親指，女兒在拿起傳呼機（俗稱Call機）時被炸。爆炸事件引起當地人恐慌，甚至對家中物品感到害怕。
《紐約時報》9月18日報道，遇難女童Fatima Abdullah的母親指，女兒在聽見傳呼機響起後，想要拿起遞給父親，傳呼機隨後在女兒掌中爆炸。
報道引述美國官員與消息人士指，以色列對這些通訊裝置植入程序，令裝置在爆炸前發出嗶聲。
以色列尚未證實是否參與爆炸案，一連兩日發生的爆炸令當地人恐慌，甚至害怕接觸電子設備。
美媒9月19日引述《洛杉磯時報》中東分社主任Nabih Bulos指，當地人甚至有傳言散播，告訴人們須關閉他們家中的WiFi或取出某些裝置的電池，他還說：「人們對家中尋常的物品感到恐懼。」
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