黎巴嫩傳呼機爆炸｜斯諾登：假如iPhone出廠時都混入爆炸物…

中東地區接連兩天發生傳呼機、對講機爆炸，做成20人死亡、450人受傷。內含爆炸品的通訊器材竟然可以廣播流通於市面，調查指無論是供應鏈甚至生產商都有可能牽涉入今次史無前例的無差別恐怖襲擊。前美國中央情報局（CIA）職員愛德華·史諾登，18日於個人X戶口發表感想指：假如iPhone出廠時都混入爆炸物…網民看畢後人人自危。



「如果蘋果手機出廠時裡面有爆炸物，媒體會迅速意識到今天開了一多麼可怕的先例。沒有任何藉口可以為這種行為開脫。這是一種罪行。一種罪行。世界上的每個人都因此失去了安全保障。」 愛德華·史諾登 Edward Snowden

先利申，愛德華·史諾登 Edward Snowden（@Snowden）於X的發言絕非甚麼爆料，指控Apple的iPhone 手機有任何爆炸危險。他只是以市場最普及的手機作例子，指出今次黎巴嫩傳呼機爆炸將是一次可怕先例。如果有任何組織或政權，串通生產商將市民賴以為生、日常使用的通訊產品變成遙控炸彈，藉此打擊敵人，將是不堪設想的恐怖行為，世界上的每個人都因此失去了安全保障。

Edward Snowden（@Snowden）X 截圖

下圖僅為想像圖，實為充電器短路引至手機過熱的圖片，絕非iPhone內藏爆炸品。

想像圖

雖然跨張了一點，原來早在2023年，已經有人提及，手機有可能力為國與國之間的「秘密武器」，指：「美國人遠程篤個按鈕，蘋果手機原地爆炸，就把那些用蘋果手機的炸死了。」（引述此文只作參考，公平講美國人都可以用同一理由指控華為／小米手機對美國人不利。）

Twitter舊相

在黎巴嫩爆炸事件中，有指由於對講機體積比傳呼機大，內藏爆炸品更多、威力更大，所以第2次恐襲情況比日前更嚴重。有網民甚至擔心，日漸普及的電動車，將是更大更可怕的「遙控汽車炸彈」。下圖僅為想像圖，實圖為中國電動車自燃，與事件無關。

上圖僅為想像圖，實圖為中國電動車自燃，與事件無關。

硬件／軟體炸彈｜通訊設備若遭入侵、後果不堪設想

在電影《金牌特務 Kingsman》中，邪惡的科技鉅子Samuel L Jackson，甚至派發免月費SIM卡，並可遙控操作令手機變炸彈，發出超高頻電波令用家「爆頭」，當年不少人看畢電影，都直言完全脫離現實的科幻電影情節。

《金牌特務》邪惡科技鉅子Samuel L Jackson派發免月費SIM卡，遙控操作令手機變炸彈

今次事件是實實在在的通訊器材變炸彈，而記者自己就回想起早兩個月前Windows忽然全球癱瘓，引至各種公共設施無法使用的慘劇，事件如不是非惡意的無心之失，而是不法分子有意為之，災情絕不比「實體炸彈」可怕。早在2007年電影《虎膽龍威4.0》中，就提及過恐怖分子利用hacker入侵美國政府的指揮系統，交通機建、金融經濟、甚至市民個人資訊都將不再安全。而同時不法者更預先在hacker的電腦中安裝C4炸彈，殺人滅口。

《虎膽龍威4.0》中，就提及過恐怖分子利用hacker入侵美國政府的指揮系統

有網民並不擔心手機真的會爆炸，而是怕此文一出，航空公司禁止iPhone上機就大件事。又有人笑言：「咁Apple Store同先達咪變軍火庫大爆炸？」