黎巴嫩真主黨傳呼機爆炸案 美媒：BAC是以色列成立空殼公司
撰文：王海
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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）接連發生通訊設備爆炸事件，其中傳呼機（俗稱Call機）9月17日集體爆炸，造成12人喪生， 至少2700人受傷，在事件中的設備歐洲經銷商BAC備受關注。美媒19日引述現任和前任美國情報官員指，BAC是以色列成立的空殼公司，假冒國際傳呼機生產商。
《紐約時報》19日引述消息人士報道，以色列很早就開始策劃這項複雜的行動，成立至少3間空殼公司，假冒國際生産商。
報道指，今次涉事、總部設在匈牙利布達佩斯的BAC，平時會生產正常的傳呼機，不過為真主黨專門製造的傳呼機是分開獨立生產，電池內摻有爆炸物季戊四醇四硝酸酯（Pentaerythritol tetranitrate，PETN），早在2022年就開始進口黎巴嫩。
據報道，由於以色列過往曾多次暗殺真主黨高層，令真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）認為以色列是利用手機網絡定位（GPS）成員位置再發動襲擊，於是在內部推動改用傳呼機，可以在不洩露用戶位置下通訊。
現代版木馬屠城
以色列情報官員從中看到偷襲機會，在納斯魯拉決定在開會時禁用智能手機後，以色列立即提升傳呼機的產能。有美國官員形容這是以色列製造的「現代版木馬屠城記」。
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