黎巴嫩真主黨傳呼機爆炸案　美媒：BAC是以色列成立空殼公司

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）接連發生通訊設備爆炸事件，其中傳呼機（俗稱Call機）9月17日集體爆炸，造成12人喪生， 至少2700人受傷，在事件中的設備歐洲經銷商BAC備受關注。美媒19日引述現任和前任美國情報官員指，BAC是以色列成立的空殼公司，假冒國際傳呼機生產商。



《紐約時報》19日引述消息人士報道，以色列很早就開始策劃這項複雜的行動，成立至少3間空殼公司，假冒國際生産商。

2024年9月18日，匈牙利布達佩斯，匈牙利國會議員兼國防和執法委員會成員Elod Novak嘗試進入報稱是BAC Consulting KFT註冊的辦公大樓。（Reuters）

報道指，今次涉事、總部設在匈牙利布達佩斯的BAC，平時會生產正常的傳呼機，不過為真主黨專門製造的傳呼機是分開獨立生產，電池內摻有爆炸物季戊四醇四硝酸酯（Pentaerythritol tetranitrate，PETN），早在2022年就開始進口黎巴嫩。

據報道，由於以色列過往曾多次暗殺真主黨高層，令真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）認為以色列是利用手機網絡定位（GPS）成員位置再發動襲擊，於是在內部推動改用傳呼機，可以在不洩露用戶位置下通訊。

2024年9月18日，黎巴嫩首都貝魯特，一位名為亞辛(Abbas Fadel Yassin) 的男子17日死於傳呼機爆炸事件，民眾抬著他的的棺材出席葬禮。（Reuters）

現代版木馬屠城

以色列情報官員從中看到偷襲機會，在納斯魯拉決定在開會時禁用智能手機後，以色列立即提升傳呼機的產能。有美國官員形容這是以色列製造的「現代版木馬屠城記」。