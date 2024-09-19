日本駐港總領事館促港府加強日本人學校保安　籲國民提防特別日子

深圳日本人學校一名10歲男童9月18日早上在學校附近遇襲死亡後，日本駐香港總領事館9月19日發通告指，強烈要求香港政府部門加強日本人學校的保安，又指鑑於香港地理位置靠近深圳，提醒國民在外出時注意周圍環境，特別是在與歷史相關的紀念日子。



通告指，目前事件背景等細節尚未清楚，強烈要求中方提供資訊。

通告又指，駐香港總領事館聯同其他使館、總領事館跟日本政府，強烈要求香港政府加強日本人學校的保安，要求香港、澳門政府部門確保日本國民的安全。

日本駐香港總領事館2024年9月19日發布通告，包括要求香港政府部門加強日本人學校的保安（網站截圖）

通告指，日本人遇襲的事件接連發生，包括2月在蘇州發生的日本人母子被刺傷事件。

日方稱，雖然香港、澳門情況與中國其他地區的情況不一定相同，但鑑於地理位置靠近深圳，呼籲國民在外出時仍要採取預防措施，密切注意周圍環境，包括他人的接近，盡一切努力確保安全，並提到「特別是在接下來的與過去歷史相關的周年紀念日」。

通告並列出多個日子，包括：

・5月4日（五四運動）

・7月7日（盧溝橋事變）

・8月15日（二戰結束紀念日）

・9月3日（抗日戰爭勝利紀念日）

・9月18日（九一八事變）

・9月30日（烈士紀念日）

・12月13日（南京大屠殺死難者國家公祭日）

・12月25日（香港淪陷）

2024年9月19日，保安人員駐守在深圳日本人學校門外（Reuters）

據日媒19日報道，日童在深圳遇襲死亡事件令在華日本人社會震驚，有日本人學校暫時取消課外活動，也有日僑表示，會避免讓孩子背書包上學，因擔心該書包會讓他人得知孩子是日本人。

日本首相岸田文雄19日表示，兇手犯下「極其卑劣的犯罪行為」，又指「我已經下達指示，讓有關部門盡早要求中方說明案件實際情況。」

位於深圳的日本人學校，圖攝於2024年9月19日（Reuters）