沙特阿拉伯王儲表態：巴勒斯坦建國前　沙特不會承認以色列

據路透社9月18日報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）當天在一場活動中表示，在巴勒斯坦建國之前，沙特不會承認以色列。他還強烈譴責以色列對巴勒斯坦人民犯下的「佔領罪行」。



「沙特不會停止為建立以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國所做的不懈努力，我們申明，這一點不實現，沙特就不會與以色列建立外交關係。」穆罕默德說。

兩名熟悉沙特想法的消息人士今年早些時候表示，去年10月本輪巴以衝突爆發後，沙特便凍結了美國支持的沙特與以色列關係正常化的計劃，迅速調整了其外交優先事項。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）今年初曾表示，如果達成一項包括實現巴勒斯坦建國在內的全面協議，沙特有可能會在外交上承認以色列。

上述兩位消息人士告訴路透社，美國支持的沙以關係正常化的談判將面臨一些延誤，這被認為是沙特與美國達成防務協議的真正有價值的關鍵交易內容。

美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德2022年7月16日在沙特阿拉伯吉達市進行會面（Reuters）

法新社18日報道注意到，就在本月早些時候，美國國務卿布林肯還提出了迅速建立沙以外交關係的前景，他認為這是以色列能夠從加沙停火談判中獲得的潛在紅利。

布林肯9月6日表示，他仍希望沙特與以色列能趕在拜登政府任期內實現關係正常化。「我認為，如果我們能夠在加沙地帶實現停火，那麼仍有機會通過本屆政府的斡旋來推進正常化。」

布林肯今年早些時候表示，如果沙特與以色列實現關係正常化，美國已準備好向沙特提供一攬子安全方案，同時美國正在尋求鼓勵以色列支持巴勒斯坦建國。

今年以來，外媒不斷爆出「美國很快將與沙特達成歷史性協議」的消息，涉及兩國安全合作及沙特與以色列外交關係正常化的內容。多家美媒均認為，對於面臨大選的拜登政府來說，該協議意義重大。

彭博社5月稱，若協議達成，可能會重塑中東。協議將加強美國在中東地區的地位，並犧牲伊朗甚至中國在該地區利益。美智庫「中東研究所」高級研究員馬卡薩德分析認為，「這是美沙間的一項戰略行動，旨在確保和鞏固美國在中東地位，因為沙特與其他地區國家此前一直尋求多元化外交選擇，不再依賴華盛頓。」

2024年8月27日，沙特阿拉伯，沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）會晤巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas，左）。

一名知情的美國高級官員曾告訴英媒，美國和沙特之間的協議「基本已經達成」，但美沙以三邊協議仍存在未知數，其中包括停止加沙戰爭、對建立巴勒斯坦國作出承諾在內的一些要素仍待完成。

就在沙特王儲作出此番表態之際，黎巴嫩發生的尋呼機大規模爆炸事件造成當地緊張局勢升級。黎巴嫩真主黨放話將對以色列開展報復行動，伊朗也強硬表態，要求以色列接受「公正的懲罰」。

聯合國大會於9月18日在討論巴以問題的第十次緊急特別會議上，投票通過關於以色列在巴勒斯坦被佔領土問題的諮詢意見的決議草案，要求以色列在決議通過後12個月內結束其在巴勒斯坦被佔領土的非法存在。

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