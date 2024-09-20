中歐電動車爭拗　王文濤晤歐盟貿易委員：同意推動價格協議談判

中國商務部部長王文濤9月19日上午在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。雙方在會談中明確表達通過磋商解決分歧的意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，



王文濤指出，歐委會在沒有盟內產業申請的情況下發起電動汽車反補貼調查，裁定不合規、不合理、不公正。

2024年9月19日，中國商務部部長王文濤在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。（中國商務部）

他表示，儘管中方對此無法認同、不能接受，但始終秉持最大誠意，努力通過對話磋商妥善解決問題。中國業界在本案調查程序時限內提出價格承諾解決方案，並根據歐方關注進一步完善，充分展現了最大限度的靈活性和誠意。

中方敦促歐方切實落實中法歐三方領導人關於通過對話協商妥善處理經貿摩擦的重要共識，採取積極行動相向而行。如果歐方執意實施不合理徵稅措施，中方將堅定作出必要反應，維護企業正當權益。

王文濤強調，中方一貫審慎、克制使用貿易救濟措施，維護公平、自由貿易。對歐方發起的貿易救濟調查，都是應國內產業申請發起的，符合中國法律和世貿組織規則，並嚴格依法依規、公開透明地開展調查。中方有責任維護國內產業的正當訴求和合法權益。

2024年9月19日，中國商務部部長王文濤在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。（中國商務部）

歐盟：盼達成雙方同意的解決方案

路透社19日報道，東布羅夫斯基斯當日表示歐盟正在尋求與北京就歐盟對中國進口電動汽車徵收關稅問題找到「雙方都同意的解決方案」。

他在聲明中稱，雙方重申尋求並加緊努力尋找雙方同意的解決方案的政治意願，該解決方案必須能夠有效解決問題，具有可執行性、可監督性，並且符合世界貿易組織（WHO）的規定。

他補充道：「雙方同意重新審視價格承諾，且同意指示各自的團隊盡最大努力達成雙方都同意的解決方案。」