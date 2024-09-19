歐盟對華電動車反補貼調查　王文濤：中方將談判磋商至最後一刻

中國商務部部長王文濤當地時間9月18日在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會。他表示，面對歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方將會談判磋商解決的努力進行到最後一刻。



王文濤表示，合作對中歐汽車產業發展至關重要。中歐汽車產業合作40年，成果豐碩，深度交融，已經形成「你中有我，我中有你」的合作格局。歐盟企業在華蓬勃發展，帶動中國汽車產業鏈發展，中國也為歐盟企業提供開放市場和公平競爭環境。

王文濤強調，中歐汽車產業40年來最顯著的特徵是合作，最寶貴的經驗是競爭，最根本的基礎是公平環境。他指出，歐盟對華電動汽車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑。

2024年9月18日，中國商務部部長王文濤在比利時布魯塞爾召開並主持中歐電動汽車產業鏈企業座談會。（中國商務部網站）

王文濤認為，歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣候變化的合作，更將嚴重損害以世界貿易組織（WHO）規則為基礎的多邊貿易秩序。

王文濤稱，當前中歐汽車產業走到重要的十字路口，開放合作是最佳選擇。中國在改革開放中發展，絕不會把打開的大門再關上。中方堅定支持中歐企業合作，反對「脫鈎斷鏈」，堅定維護中國企業和在華歐盟企業的合法權益。

2024年9月18日，中國商務部部長王文濤在比利時布魯塞爾召開並主持中歐電動汽車產業鏈企業座談會。（中國商務部網站）

與會代表表示，中歐電動汽車產業鏈的合作空間廣闊，歐盟企業不懼怕競爭，不需要關稅保護，反對貿易保護主義，支持自由貿易、市場開放和公平競爭。

他們呼籲中歐汽車產業鏈企業抓住機遇加強合作，更期盼中歐雙方通過對話磋商妥善解決電動汽車反補貼案，防止貿易摩擦失控升級，營造公平的產業合作環境。