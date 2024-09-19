歐盟對華電動車反補貼調查 王文濤：中方將談判磋商至最後一刻
撰文：劉耀洋
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中國商務部部長王文濤當地時間9月18日在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會。他表示，面對歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方將會談判磋商解決的努力進行到最後一刻。
王文濤表示，合作對中歐汽車產業發展至關重要。中歐汽車產業合作40年，成果豐碩，深度交融，已經形成「你中有我，我中有你」的合作格局。歐盟企業在華蓬勃發展，帶動中國汽車產業鏈發展，中國也為歐盟企業提供開放市場和公平競爭環境。
王文濤強調，中歐汽車產業40年來最顯著的特徵是合作，最寶貴的經驗是競爭，最根本的基礎是公平環境。他指出，歐盟對華電動汽車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑。
王文濤認為，歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣候變化的合作，更將嚴重損害以世界貿易組織（WHO）規則為基礎的多邊貿易秩序。
王文濤稱，當前中歐汽車產業走到重要的十字路口，開放合作是最佳選擇。中國在改革開放中發展，絕不會把打開的大門再關上。中方堅定支持中歐企業合作，反對「脫鈎斷鏈」，堅定維護中國企業和在華歐盟企業的合法權益。
與會代表表示，中歐電動汽車產業鏈的合作空間廣闊，歐盟企業不懼怕競爭，不需要關稅保護，反對貿易保護主義，支持自由貿易、市場開放和公平競爭。
他們呼籲中歐汽車產業鏈企業抓住機遇加強合作，更期盼中歐雙方通過對話磋商妥善解決電動汽車反補貼案，防止貿易摩擦失控升級，營造公平的產業合作環境。
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