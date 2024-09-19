中歐電動車爭拗　美媒：歐盟延遲就加徵關稅投票

美國「政治報」新聞網歐洲版（politico.eu）9月18日報道，三名歐盟外交官表示，在中國和歐盟貿易主管舉行關鍵會談之前，原定於25日舉行，就是否對中國電動汽車加徵關稅的投票將被推遲。



9月19日，中國商務部部長王文濤將在布魯塞爾與歐盟執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行會談，就歐盟對中國電動車反補貼案進行磋商。

歐盟27個成員國原計劃在25日就是否繼續對華電動汽車徵收高額關稅進行最後表決。如果佔歐盟人口65%的15個成員國投票反對，那麼歐盟委員會將被迫擱置這一措施。

圖為2023年11月8日，歐盟旗幟飄揚比利時布魯塞爾。（Reuters）

有歐盟官員向「政治報」表示，上述投票將被推遲，已從25日的會議議程中刪除。報道指，為了進行投票，歐盟委員會首先需要與各國政府正式分享其反補貼調查的最終結果，而歐盟尚未這樣做。

有兩名歐盟外交官表示，由於沒有確定新的投票日期，目前看來30日那一週是最早的可能時間。

另一名歐盟外交官指：「他們把這件事從議程上取消了，但沒有說明原因。」

報道指，目前尚不清楚，在不進行投票的情況下，9月25日的會議是否會如期舉行。

在7月進行的首輪「諮詢性投票」中，包括西班牙、意大利和法國在內的12個歐盟成員國被指投出支持票，4個成員國反對，包括德國、芬蘭、瑞典等11國棄權。投出贊成票的法意西三國是歐盟人口大國，人口總和佔歐盟人口總數近40%。

原本歐盟委員會「信心十足」地認為，它能夠獲得足夠的票數將這一擬議草案落地成法，但一些歐洲大國政府紛紛站出來反對新的關稅政策，為法案的通過增加懸念。

2024年9月18日，中國商務部部長王文濤在比利時布魯塞爾召開並主持中歐電動汽車產業鏈企業座談會。（中國商務部）

連日來，王文濤就歐盟對華電動汽車反補貼案等議題與德國、意大利官員進行了深入交流。

王文濤18日在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會。

據商務部網站消息，近三十家中歐電動汽車、動力電池和零部件企業和相關行業協會負責人參會。與會代表圍繞妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案、持續深化中歐電動汽車產業鏈合作等進行交流。

王文濤表示，合作對中歐汽車產業發展至關重要。中歐汽車產業合作40年，成果豐碩，深度交融，已經形成「你中有我，我中有你」的合作格局。歐盟企業在華蓬勃發展，帶動中國汽車產業鏈發展，中國也為歐盟企業提供了開放市場和公平競爭環境。40年來，中歐汽車產業最顯著的特徵是合作，最寶貴的經驗是競爭，最根本的基礎是公平環境。

2024年9月17日，中國商務部長王文濤在柏林會見德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（中國商務部網站）

王文濤指出，面對歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方會將談判磋商解決的努力進行到最後一刻。歐盟對華電動汽車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑。歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣候變化合作，更將嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易秩序。

王文濤強調，當前中歐汽車產業走到了重要的十字路口，開放合作是最佳選擇。中國共產黨二十屆三中全會指出，開放是中國式現代化的鮮明標識，中國在改革開放中發展，絕不會把打開的大門再關上。中國政府堅定支持中歐企業合作，反對「脫鈎斷鏈」，堅定維護中國企業和在華歐盟企業的合法權益。

與會代表表示，中歐電動汽車產業鏈的合作空間廣闊。歐盟企業不懼怕競爭，不需要關稅保護，反對貿易保護主義，支持自由貿易、市場開放和公平競爭，呼籲中歐汽車產業鏈企業抓住機遇深化合作，更期盼中歐雙方通過對話磋商妥善解決電動汽車反補貼案，防止貿易摩擦失控升級，營造公平的產業合作環境。

2024年6月11日，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 出席在德國柏林舉行的2024烏克蘭重建會議。（Getty）

自今年6月以來，中方一直就歐盟對華電動汽車反補貼案與歐方保持溝通和磋商。9月12日，歐盟委員會新聞發言人聲稱，中國機電商會和所有電動汽車生產商提交的關於歐盟電動汽車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關價格承諾申請。

中國商務部發言人對此回應表示，歐委會無視中國業界的誠意和努力，在未進行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。中方將密切關注歐方後續進展，並將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

外交部發言人林劍18日主持例行記者會時強調，中方始終秉持最大誠意，致力於通過對話磋商解決問題，並提出了靈活解決方案建議。而歐方卻一面聲稱願意通過對話解決分歧，一面卻不斷拒絕中方的提議，始終不給出任何具體對案。希望歐方切實拿出誠意和行動，認真考慮中國業界的合理關切和建議。如果歐委會一意孤行，中方將採取必要措施，堅決捍衛中國企業和產業的合法權益。

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