中東局勢升溫　以色列持續空襲黎巴嫩真主黨　英美籲各方克制停火

中東緊張局勢持續升溫，以色列戰機9月19日空襲黎巴嫩南部多個真主黨軍事設施，以軍稱當日已摧毀對方逾100枝火箭彈發射器。美國表態稱，相信緊張局勢仍可透過外交途徑解決，呼籲各方保持克制。英國外交大臣林德偉（David Lammy）則敦促雙方立即停火。



2024年7月23日，英國倫敦，新任外交大臣林德偉（David Lammy）抵達唐寧街10號參加內閣會議。（Reuters）

路透社9月19日報道，以軍表示，將繼續削弱真主黨的基礎設施和軍事能力，以保衛以色列的安全。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）同日稍早表示：「戰爭的新階段存在重大機遇，但也存在重大風險，一系列軍事行動將繼續進行。」

他強調，以軍將繼續採取軍事行動，確保北部因衝突而撤離的居民能返回家園，並指隨着時間推移，真主黨將付出越來越大的代價。

歐美：外交途徑解決衝突

美國白宮發言人表示，以外交途徑解決以色列與真主黨的衝突，不僅是可實現，而且是迫在眉睫。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）則強調：「我們將繼續支持以色列自衛的權利，但不希望看到任何一方讓這場衝突繼續升級。」

2024年8月23日，黎巴嫩真主黨和以色列發生跨境敵對衝突期間，黎南村莊希亞姆（Khiam）的建築物附近冒出濃煙。（Reuters）

林德偉在巴黎與法國、美國和意大利外長舉行會談後向路透社表示，他呼籲以色列和真主黨立即停火。

他補充：「我們希望看到通過談判達成政治解決方案，這樣以色列人能夠返回北部的地區，而黎巴嫩人也能夠返回他們的家園。」