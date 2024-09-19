外媒稱德國停止批准向以色列出口武器 德經濟部：不實
撰文：聯合早報
出版：更新：
路透社9月19日引述數據的分析以及消息人士稱，德國已暫停向以色列出口新的戰爭武器，以應對法律挑戰。德國經濟部同日澄清，政府沒有禁止向以色列出口武器。
接近德國經濟部的消息人士引述高層官員的話說，由於法律和政治壓力，德國已停止批准向以色列出口武器的許可證，這些法律案件認為德國的此類出口違反人道主義法。
德國經濟部9月19日表示，沒有禁止向以色列出口武器，也不會有這樣的禁令，審核決定是按個別項目作出的，他們評估的關鍵依據是國際法、外交和安全政策。
德國政府發言人18日在評論該報告時說：「德國沒有對以色列實施武器出口禁令。」
根據負責批准出口許可證的經濟部數據，德國2023年批准向以色列出口價值約3.2億歐元（約27.7億港元）的武器，包括軍事裝備和戰爭武器，比2022年增長10倍。
根據德國經濟部在回答國會問題時提供的數據，德方2024年的批准數量確有所下降，從1月到8月21日僅批准價值1,450萬歐元的武器出口。其中，戰爭武器類別僅佔約3.2萬歐元。
消息人士補充說，在為兩宗案件辯護時，政府指出巴勒斯坦武裝組織哈馬斯2023年10月7日襲擊以色列以來，除長期合同的備件外，沒有根據任何許可證出口戰爭武器。兩宗案件分別為在國際法院以及在柏林，由歐洲憲法和人權中心提起的案件。
本文獲《聯合早報》授權轉載
沙特阿拉伯王儲表態：巴勒斯坦建國前 沙特不會承認以色列黎巴嫩真主黨領袖斥以色列越紅線等同宣戰 以軍戰機襲黎巴嫩南部加沙逾萬兒童死亡 聯合國委員會轟以色列：違反兒童權利條約黎巴嫩傳呼機爆炸案 9歲女童聽見Call機響起欲遞給父親不幸亡