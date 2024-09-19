外媒稱德國停止批准向以色列出口武器　德經濟部：不實

路透社9月19日引述數據的分析以及消息人士稱，德國已暫停向以色列出口新的戰爭武器，以應對法律挑戰。德國經濟部同日澄清，政府沒有禁止向以色列出口武器。



接近德國經濟部的消息人士引述高層官員的話說，由於法律和政治壓力，德國已停止批准向以色列出口武器的許可證，這些法律案件認為德國的此類出口違反人道主義法。

2024年4月14日，德國柏林有民眾集會聲援以色列，反對伊朗向以色列發動空襲。（Reuters）

德國經濟部9月19日表示，沒有禁止向以色列出口武器，也不會有這樣的禁令，審核決定是按個別項目作出的，他們評估的關鍵依據是國際法、外交和安全政策。

德國政府發言人18日在評論該報告時說：「德國沒有對以色列實施武器出口禁令。」

根據負責批准出口許可證的經濟部數據，德國2023年批准向以色列出口價值約3.2億歐元（約27.7億港元）的武器，包括軍事裝備和戰爭武器，比2022年增長10倍。

2023年1月5日，在梵蒂岡前教宗本篤十六世的葬禮當天，一名男子在羅馬聖彼得廣場上舉著德國國旗。（REUTERS）

根據德國經濟部在回答國會問題時提供的數據，德方2024年的批准數量確有所下降，從1月到8月21日僅批准價值1,450萬歐元的武器出口。其中，戰爭武器類別僅佔約3.2萬歐元。

消息人士補充說，在為兩宗案件辯護時，政府指出巴勒斯坦武裝組織哈馬斯2023年10月7日襲擊以色列以來，除長期合同的備件外，沒有根據任何許可證出口戰爭武器。兩宗案件分別為在國際法院以及在柏林，由歐洲憲法和人權中心提起的案件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

