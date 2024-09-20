疑涉黎巴嫩傳呼機銷售　保加利亞正調查當地一家公司　或涉挪威

保加利亞將調查一家公司是否涉及黎巴嫩傳呼機（call機）爆炸事件。黎巴嫩日前發生在全國各地的連串通訊設備爆炸事件，增至最少37人死亡，2900多人受傷，其中傳呼機爆炸已導致12人死亡，至今仍有220多名傷者因前日的傳呼機爆炸事件在深切治療部留醫。黎巴嫩民航局已要求航空公司告知乘客禁帶對講機與傳呼機，這類裝置也禁止空運，直到另行通知為止。



保加利亞國家安全局（DANS）19日發佈聲明表示，正在與內政部合作調查一家在保加利亞註冊的公司是否涉及銷售爆炸產品，惟未有透露該公司的名字。聲明又指，境內並未查到任何可疑的傳呼機出貨。據當地媒體報導，一家總部位於首都索菲亞（Sofia）、名為諾塔全球（Norta Global）的公司協助了這些傳呼機的銷售。

德國之聲報導， Norta公司屬於一位挪威公民，據報是與台灣傳呼機製造商金阿波羅（Gold Apollo）交易的幕後推手，但文件上是由BAC公司簽約。該報導引述匈牙利媒體Telex的消息指，BAC公司老闆阿西迪亞卡諾（Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono）和Norta有聯繫，又指是Norta從台灣進口傳呼機，而非BAC。

該報導還指出，Norta成立於2022年4月，BAC則在相約時間向匈牙利當局註冊。Norta以200保加利亞列弗（約885港元）的初始實收資本登記，宣稱提供管理諮詢服務，但並未提到任何製造業務。該公司在索菲亞的登記辦公室地址也是與其他200家公司共用。

此前，金阿波羅此前曾指，涉及爆炸的產品是由匈牙利的BAC公司所生產，如今反映爆炸的傳呼機的背後連結包括生產來源等尚未完全明朗。