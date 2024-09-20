歐盟警告蘋果開放iPhone操作系統　否則面臨巨額罰款

據彭博社等媒體9月19日報道，歐盟對蘋果作出警告，要求其向競爭對手開放iPhone和iPad的作業系統，否則可能會面臨高達其全球銷售額10%的巨額罰款。



歐盟在聲明中指出，蘋果必須在半年內滿足《數碼市場法》（Digital Markets Act）中的要求，使其作業系統與其他技術完全兼容。據指，歐盟此舉主要是為迫使蘋果開放其操作系統，使應用開發者能夠使用Siri語音指令、支付晶片等重要功能。

此外，歐盟亦引用該法案，要求蘋果必須確保智能手錶、耳機、以及VR裝置等各種設備能與iPhone及其作業系統互通。

歐盟反壟斷專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）在聲明中表示，這是歐盟首次使用DMA下的規範程序，希望透過建設性的對話，引導蘋果有效遵守其互通性義務。

如果蘋果不遵守DMA，歐盟稍後可能會決定發起正式調查，最終可能會對蘋果處以高達全球年銷售額10%的罰款。

蘋果公司回應此舉稱，公司已經為開發者創造了一些方法，讓其在保護用戶的同時允許歐盟的應用程式更好的與iOS、iPadOS兼容。但公司也補充指，這一舉措會削弱蘋果長期以來建立的保護機制，令歐洲消費者面臨風險。