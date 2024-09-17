Apple允許開發者推出回頭客優惠　挽留退訂用戶有折扣提升留存率

蘋果近日在App Store Connect平台中推出了一項名為「回頭客優惠」的新功能，旨在幫助開發者吸引已經取消訂閲的用戶重新訂閲。這項功能允許開發者為退訂客戶提供不同形式的優惠，如半年期的優惠月費或折扣年費等，以提高用戶留存率。



Apple的訂閱制度（apple）

開發者可以在App Store Connect平台上設置該優惠選項，並通過App Store的產品頁面、個性化推薦以及「今日」、「遊戲」和「應用」標籤的編輯版塊進行推廣。

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對於使用iOS 14.3、iPadOS 14.3及macOS 14或更高版本系統的用戶來說，在「管理訂閲」頁面將會顯示相應的優惠訊息；而對於使用iOS 18、iPadOS 18及macOS 15系統的用戶，則會在應用內找到名為「挽留優惠」的頁面。

每個訂閲項目最多可以創建350個回頭客優惠，而且每個國家或地區最多可同時設置5個不同的優惠。這一策略不僅有助於開發者增加訂閲用戶數量，也有助於蘋果公司增加服務收入。預計到2025年時，服務收入將佔據蘋果總營收的25%。

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