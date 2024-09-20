西非馬里首都憲兵學校軍用機場受襲　傳77死255傷

法新社19日援引消息稱，西非國家馬里首都巴馬科（Bamako）憲兵學校及軍用機場日前受襲，襲擊造成77人死亡、255人受傷。恐怖組織阿蓋達分支「支持伊斯蘭與穆斯林」（JNIM）承認責任。



馬里總參謀部周二承認有部分人喪生，大多是憲兵。JNIM聲稱，數十名武裝分子擊斃及打傷數百名敵人，當中包括俄羅斯瓦格納僱傭兵。

這次攻擊發生前一天，是馬里、尼日和布基納法索成立薩赫爾國家聯盟（AES）一周年。這三個國家自2020年以來發生一系列政變後一直處於軍事統治之下，與前殖民統治者法國斷絕關係，並在軍事和政治上轉向包括俄羅斯在內的其他夥伴。他們亦相繼退出在西方支持下建立的薩赫勒五國集團，並脫離西非經濟共同體。

鄰國塞內加爾和非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki）周四譴責了襲擊事件，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）亦向罹難者家屬以及馬里過渡政府和人民表示誠摯慰問，又呼籲當局「確保追究那些對這起卑鄙襲擊事件負責的人的責任」。

此前，聯合國在該國維持了長達10年的維和任務，並於去年12月停止行動。在軍政府接管後，當地的新聞受到限制，但今次襲擊的規模仍然引發外界對過渡當局安全戰略的質疑。軍政府重申，儘管聖戰份子在薩赫勒地區遊蕩多年，但安全局勢仍處於控制之中。