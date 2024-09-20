法國總理向馬克龍提交新內閣名單　料9月22日前公布

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）9月19日向總統馬克龍（Emmanuel Macron）提交新內閣名單建議，以求結束幾個月以來的政治僵局。BFMTV報道稱，新內閣名單將在22日前公布。



據法國新聞頻道BFMTV、《政治報》新聞網歐洲版（politico.eu），新名單中包括36名正、副部長。其中，七名部長來自馬克龍所屬的復興黨（Renaissance），另有三名來自巴尼耶所屬的保守派共和黨（Les Republicains）。

據指，名單中大多數為新面孔。巴尼耶建議保守派參議員霍塔尤（Bruno Retailleau）擔任內政部長，負責歐洲事務部長巴羅特（Jean-Noel Barrot）則會升任外交部長。塞勒科爾尼（Sebastien Lecornu）留任國防部長。

總理辦公室在當日發表的一份聲明中表示，巴尼耶已與中間派和保守派達成協議。

法國國民議會7月提前舉行大選，雖然左翼聯盟「新人民陣線」獲得最多席位，但未達絕對多數，無法獨建獨立政府，馬克龍最終任命巴尼耶做新總理，由他組建新內閣。如果該名單或總統批准，法國將得以結束持續了10個星期的政治僵局。