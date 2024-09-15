法國民調：總理巴尼耶支持度高於馬克龍

一項新的民意調查顯示，法國總理巴尼耶（Michel Barnier）在組建新政府期間的支持率，高於總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）。



彭博社報道，法國《論壇報》9月14日發布的益普索（Ipsos）民調顯示，34%的受訪者對巴尼耶表示滿意。相比之下，對馬克龍的滿意度為30%，但比6月上升了兩個百分點。馬克龍6月出人意料地提前舉行立法選舉，結果導致議會陷入僵局，政治癱瘓數月。

這項調查於9月11日至13日通過網絡展開，受訪者有1000人。調查還發現，32%的受訪者支持極右翼政黨國民聯盟領導人馬林勒龐（Marine Le Pen），或者巴爾德拉（Jordan Bardella）在2027年成為法國總統。前總理阿塔爾和菲利普的支持率則均為31%，位居第二。

圖為2024年8月25日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席巴黎解放80周年的紀念儀式及發表演說。Reuters）

受訪者最反對左翼黨不屈法國的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）或極右翼光復黨的澤穆爾（Eric Zemmour）擔任總統。

法國立法選舉後，沒有任何團體在國民議會中獲得多數席位。馬克龍9月早些時候任命來自右翼共和黨的巴尼耶為總理。

巴尼耶試圖組建一個可能需要勒龐支持的政府，後者14日呼籲在一年內進行新的投票，稱當前局勢無法維持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

