美副國務卿籲關注印太地區競爭　形容中國是美國歷史上最大挑戰

美國國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）9月18日出席眾議院外交事務委員會以「印太地區的大國競爭」為題召開的聽證會作證。



這位被稱為「亞洲沙皇」的美國國務院高級官員告訴國會議員，中國是「美國歷史上最重大的挑戰」，美國必須為先進技術領域投入資源，因為「主導美中競爭的領域是技術」。與此同時，在北京和莫斯科剛結束大規模軍事演習之際，這位國務院高級外交官示警，「中俄合作以及烏克蘭戰爭的走向對印太地區的潛在衝突有深遠影響。」

2024年9月12日，中國外長王毅在俄羅斯聖彼得堡會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。（新華社）

坎貝爾18日在出席眾議院外交事務委員會以「印太地區的大國競爭」（Great Power Competition in the Indo-Pacific）為題召開的聽證會作證時作出上述表態。

他對兩黨議員表示，美國在過去20年的外交政策一直專注在中東和南亞地區，許多資源大量投入在這些方面，儘管這些區域依舊至關重要，但美國政府已經意識到必須要在印太地區傾注更多能力應對印太地區複雜的地緣政治情勢。

「就印太地區的國家戰略而言，我們需要做的最重要的事情可能是保持兩黨合作，而我確實相信我們正走在這條道路上。我認為，人們已經意識到，這是我們歷史上最重大的挑戰，」坎貝爾說。

中國外交部發言人林劍19日回應表示，美方官員的言論「罔顧事實」，「大肆渲染中國威脅，鼓譟陣營對抗」。

眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）呼應了坎貝爾的說法，他強調美中之間在各領域的競賽將形塑未來全球力量的平衡。

「與中國的大國競爭不僅是軍事實力或經濟主導地位上的較量，它是一場關於塑造21世紀規則和全球力量平衡的鬥爭，」來自德州的麥考爾眾議員在開場致詞中說。

「這不是未來的威脅，也不是世界另一端的孤立問題，中國對美國和我們盟友的安全利益構成直接威脅，中國每天都在破壞我們的安全、繁榮和美國的價值觀。」

坎貝爾對議員們表示，美國接下來不僅要關注在技術領域的投資，還有大力培養美國海軍實力。

「重要的是，我們要認識到主導（美中）競爭的領域是技術，」坎貝爾說，「因此，我們需要更多的政府人員了解什麼是人工智能（AI），什麼是量子計算，知道如何為我們自己的產業創造激勵機制，同時也阻止一些關鍵能力進入我們激烈競爭的國家。」

「我們需要更多的造船，我們需要對海軍能力進行更多投資。回想過去25年，我們的地面部隊、特種部隊越來越強大，現在我們需要更加注重海軍的遠征能力。」

此前一週，眾議院在普遍稱為「中國週」的一個星期內集中討論和通過了28項和中國議題相關的法案，聚焦應對中國所構成的國家安全威脅以及在美中技術競爭領域對中國設下更多限制。

中俄緊密合作引發行政和立法部門擔憂

在國會持續聚焦應對北京所構成的挑戰之際，中國和俄羅斯的大規模聯合軍事演習最近落幕。中俄夥伴關係不僅引起行政部門的關注，也令兩黨議員感到不安。

「我深為關切的是中國對俄羅斯國防工業基地的支持。但不僅僅是中國在這樣做。朝鮮也在炮彈和導彈方面支持俄羅斯，最近有報道稱伊朗也在支持俄羅斯，」坎貝爾說。「因此，現在有這些其他國家參與並支持俄羅斯的努力，坦率地說，這不僅對烏克蘭構成挑戰，而且對歐洲未來的長期和平與穩定構成挑戰。」

眾議院外委會首席民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）在聽證會上提問，「美國支持烏克蘭的決心有多重要，支持這一點如何幫助加強印太地區的威懾力？如果我們在烏克蘭失敗，北京會從我們對烏克蘭缺乏信心的結果中得出什麼結論嗎？」

坎貝爾答覆稱，中國和俄羅斯的合作以及烏克蘭戰爭的走向對印太地區的潛在衝突有深遠的影響。

他說，「過去幾天，我們看到俄羅斯和中國在印太地區最大規模的演習。我們繼續看到他們在各個領域密切合作，不僅在烏克蘭，而且愈來愈多地在台灣海峽進行合作。」

中國海警局2024年9月13日發布的圖片，圖中為今次參加演習的「梅山艦」。（中國海警局）

「我們在烏克蘭戰場上的表現，烏克蘭人是怎麼做的，對其他人如何看待印太地區的潛在衝突有着難以置信的影響。我要說的是，烏克蘭戰場上發生的事情正在讓全球軍隊，特別是印太地區的軍隊，思考自己的物資和戰略，」 坎貝爾說。

坎貝爾上週在布魯塞爾與歐盟和北約組織（NATO）高級外交官員會晤後對一群記者發表談話時升級了對北京的批評。

坎貝爾指責北京正在向俄羅斯提供「非常實質性的」幫助，強化其戰爭機器，以換取莫斯科向中國提供其嚴密保護的潛艇、航空和導彈軍事技術。坎貝爾說，這將對美國及其盟友的安全產生「負面和令人擔憂的影響」。

中國國防部9月9日宣布將從這個月開始和俄羅斯舉行海空聯合演習，旨在突顯兩國軍隊之間的密切聯繫。

據俄羅斯國防部稱，莫斯科在此次被稱為「北方聯合－2024」演習中派出超過15艘俄羅斯艦艇，其中包括太平洋艦隊旗艦「瓦良格號」導彈巡洋艦。中俄兩國的聲明表示，此次演習將在日本海和更北邊的鄂霍次克海舉行。

俄羅斯上週表示，俄羅斯與中國的夥伴關係並非針對第三國，但如果面臨美國的威脅，兩個大國可以「聯合潛力」（combine potential）。

在被問及美國有意在日本部署中程導彈時，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，「我想提醒大家，莫斯科和北京將以『雙重反擊』應對美國的『雙重遏制』。」

「很明顯，俄羅斯和中國都將在出現額外的、非常重大的導彈威脅時做出反應，而他們的反應絕非政治性的，這一點也已經得到兩國的反覆確認，」 扎哈羅娃說。

來自肯塔基州的共和黨聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）強調，他認為對中國企業進行制裁是目前最有效的遏制中國持續為俄羅斯提供幫助的方法。

巴爾說，「財政部在制裁那些為俄羅斯戰爭機器提供物質支持的中國實體方面做得還不夠。將中國公司列入商業實體名單就像是打一記耳光，他們（行政部門）需要做的和財政部沒有做的是充分發揮美國的經濟實力，對這些中國實體實施全面封鎖制裁。」

2022年5月12日，美國華府，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）出席美國與東盟（Asean）特別峰會，與一眾東盟領導人和美國商界代表交談。（Reuters）

「俄羅斯人在其非法戰爭戰場上使用的幾乎所有武器系統都有來自外國的晶片或其他部件，其中許多來自中國。我們看到在烏克蘭戰場上收集到的朝鮮武器系統、炮彈、遠程導彈的跡象。因此，這兩種情況都有明顯的證據，」坎貝爾說。

來自羅德島的民主黨聯邦眾議員Gabe Amo表示支持，「在適當的領域，特別是在將使用的關鍵技術領域，如晶片，和其他技術方面」，對中國企業施加制裁。

轉載自《中美學者智庫》

